Bundesliga: Hertha kann Bochum nicht bezwingen

Hertha BSC bleibt im Jahr 2022 ohne Heimsieg. Nach dem Führungstreffer gegen Bochum durch Ishak Belfodil (23. Minute) gelang dem ehemaligen Union-Berlin-Profi Sebastian Polter (48.) vor 3.000 Fans der Ausgleich für die Gäste. In der Tabelle wahrte der VfL (Platz elf/25 Punkte) zum Auftakt des 21. Spieltags den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die zunächst auf Rang zwölf vorgerückte Hertha (23). Die Berliner starteten zunächst mit viel Elan aus der kurzen Länderspielpause. Korkut hatte nach dem 1:4 gegen den FC Bayern fünf Änderungen in seiner Startelf vorgenommen, Neuzugang Marc Oliver Kempf sollte gleich die Innenverteidigung stabilisieren.

Guter Berliner Start

Den Gästen bereitete das hohe Pressing der Berliner zunächst große Schwierigkeiten. Die zaghaften Angriffsversuche insbesondere über den schnellen Gerrit Holtmann führten selten zum Ziel. Ohne die Corona-infizierten Anthony Losilla und Eduard Löwen geriet der VfL früh unter Druck und dann in Rückstand: Belfodil verwertete einen Freistoß von Jovetic per Kopf, die Berliner trafen damit auch im elften Heimspiel der Saison.

Mit einem langen Abschlag brachte VfL-Torhüter Riemann Jürgen Locadia in Position, dessen Schuss Hertha-Keeper Alexander Schwolow nach vorne abprallen ließ. Der eingewechselte Polter ließ sich die Chance zum Abstauber nicht entgehen - das siebte Saisontor des ehemaligen Profis von Hertha-Stadtrivale Union Berlin. Beide Mannschaften spielten in der verbleibenden Spielzeit munter nach vorne, agierten dabei aber teils zu hektisch. Riemann hielt gegen Jovetic (66.), auf der anderen Seite versuchte es unter anderem Milos Pantovic (71.). Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1.

Der 21. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Belfodil (23.), 1:1 Polter (48.)

Samstag, 5. Februar:

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (15:30 Uhr MEZ)

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim -:-

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin -:-

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach -:-

1. FC Köln - SC Freiburg -:-

FC Bayern München - RB Leipzig -:- (18:30 Uhr MEZ)

Sonntag, 6. Februar:

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen -:- (15:30 Uhr MEZ)

VfL Wolfsburg - SpVgg. Greuther Fürth -:- (17:30 Uhr MEZ)