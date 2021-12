Bundesliga: Gnabry und Lewandowski schießen Bayern zur Herbstmeisterschaft

Die überragenden Offensivstars Serge Gnabry und Robert Lewandowski haben den FC Bayern zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga geführt. Nationalspieler Gnabry erzielte beim 5:0 (1:0) bei einem am Ende bemitleidenswerten VfB Stuttgart am Dienstag drei Tore selbst (40. Minute/52./74.) und legte die von Weltfußballer Lewandowski (72./69.) vor coronabedingt nur 750 Zuschauern auf.

Schon ein Punkt hätte dem Team von Trainer Julian Nagelsmann gereicht, um den ersten Tabellenplatz über die Winterpause hinweg zu sichern. Stuttgart kassiert nach sieben Zählern aus den vorangegangen drei Spielen einen deutlichen Rückschlag. Die Schwaben könnten im Laufe des 16. Spieltags noch auf den Relegationsrang abrutschen.

dvo/js (SID)

Dienstag, 14. Dezember 2021

VfB Stuttgart - Bayern München 0:5 (0:1)

Tore: 0:1 Gnabry (40.), 0:2 Gnabry (53.), 0:3 Lewandowski (69.), 0:4 Lewandowski (72.), 0:5 Gnabry (74.)

Wolfsburg - Köln (20.30 Uhr) -:-

Mainz - Hertha BSC -:-

Bielefeld - Bochum -:-

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

FC Augsburg - RB Leipzig (20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth (20.30)

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim (20.30)

Union Berlin - SC Freiburg (20.30)