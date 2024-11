Bundesliga: FC Bayern allein vorne, Dortmund schlägt Leipzig

Gerade einmal neun Bundesliga-Spieltage hat es gedauert, bis der FC Bayern München seine Vormachtstellung im deutschen Fußball zementiert hat. Der Rekordmeister aus München gewann am 9. Spieltag sein Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin souverän mit 3:0 (2:0) und festigte damit seine Tabellenführung.

"National haben wir unsere Aufgaben bis hierhin sehr gut gemacht. Wir sind Tabellenführer und im Pokal weiter", lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. "Das Hauptaugenmerk ist, dass wir die verlorene Meisterschaft zurückholen. Wir haben in den ersten neun Saisonspielen ein Statement gesetzt." In der vergangenen Saison waren die Bayern zum ersten Mal seit 2012 ohne Titel geblieben.

Befreiungsschlag für Borussia Dortmund

Das Team von Trainer Vincent Kompany ist mit 23 Punkten nun alleiniger Spitzenreiter, weil sich der bislang punktgleiche Verfolger RB Leipzig bei Borussia Dortmund eine 1:2 (1:1)-Niederlage einhandelte. RB war zuvor noch ungeschlagen gewesen. Der BVB, der zuvor innerhalb einer Woche dreimal auswärts verloren hatte, beendete dagegen eine bittere Niederlagen-Serie und feierte den fünften Sieg im fünften Heimspiel der Bundesliga-Saison.

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Dortmunds Trainer Nuri Sahin (l.) und seine Mannschaft Bild: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

Dortmunds Trainer Nuri Sahin freute er sich über den Erfolg, der wegen zahlreicher Ausfälle in seinem Team und einem insgesamt dünn besetzten Kader nicht unbedingt zu erwarten gewesen war. "Wenn du viele Verletzungen hast, musst du noch enger zusammenrücken. Wir haben zehn Feldspieler, also Vollprofis, und dann die junge Garde", sagte er. "Dass die Situation so ist, haben wir nicht kommen sehen. Wir nehmen das an und ich gehe vorweg. Ich spüre das Vertrauen und das ist nicht daher gesagt."

Leverkusen lässt zu viele Chancen aus

Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart trennten sich 0:0 und verloren damit ein wenig Boden auf die Tabellenspitze. Die Leverkusener blieben in der Bundesliga zwar zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor, schafften es aber vorne nicht, einen ihrer insgesamt 19 Torschüsse im Kasten unterzubringen. Jeweils einmal landete der Ball am Pfosten und der Querlatte.

Leverkusens Torjäger Victor Boniface (l.) und seine Mitspieler scheiterten immer wieder an der Stuttgarter Defensive Bild: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

"Wir hatten genug Chancen, um ein Tor zu schießen", sagte Bayers Trainer Xabi Alonso und lobte sein Team. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und der Einstellung der Jungs. Die Qualität und Intensität waren da, nur das Tor hat gefehlt."

Kantersieg für Frankfurt, erster Erfolg für Kiel

Deutlich mehr Tore sahen dagegen die Zuschauer in Mönchengladbach, wo beim 4:1 (3:0) im Duell gegen Werder Bremen der Torknoten der Borussia platzte. Noch treffsicherer war Eintracht Frankfurt beim 7:2 (4:1) gegen Schlusslicht VfL Bochum. Die Bochumer, die bislang nur einen Punkt gewonnen haben, stellten am Montag Dieter Hecking als neuen Trainer vor. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende und soll den siebten Bundesliga-Abstieg des VfL verhindern.

Bei Aufsteiger Holstein Kiel reichte ein einziger Treffer, um großen Jubel auszulösen: Die Kieler setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim durch und feierten damit ihren ersten Sieg in der Bundesliga. "Es ist ein historischer Tag für Holstein Kiel", sagte Trainer Marcel Rapp. "Man hat im Stadion gehört, wie groß die Freude bei den Menschen ist, aber auch wie groß die Freude bei uns ist."

Die Ergebnisse des 9. Bundesliga-Spieltags:

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 0:0

Bayern München - Union Berlin 3:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 7:2 (4:1)

TSG Hoffenheim - FC St. Pauli 0:2 (0:1)

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:1 (0:1)

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1 (1:1)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 0:0

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 4:1 (3:0)