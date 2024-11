Bundesliga: Christian Ilzer neuer Trainer in Hoffenheim

Wie seit einigen Tagen erwartet, hat Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim die Verpflichtung von Trainer Christian Ilzer perfekt gemacht. Der 47 Jahre alte Österreicher war direkt nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo als Wunschkandidat gehandelt worden. Matarazzo war am Montag wegen anhaltender Erfolglosigkeit beim Viertletzten der Bundesliga-Tabelle entlassen worden. Ilzer, der vom österreichischen Meister Sturm Graz kommt, erhalte "einen langfristigen Vertrag", hieß es von Seiten der TSG. Zur genauen Laufzeit machte der Klub allerdings keine Angaben.

Wiedervereinigung mit alten Bekannten aus Graz

Ilzer hatte Graz in der vergangenen Saison zum österreichischen Double und in die Champions League geführt. Sein Vertrag bei den Grazern lief bis 2026. Die Ablösesumme, die Hoffenheim nach Österreich überweist, soll laut dem TV-Sender Sky bei rund zweieinhalb Millionen Euro liegen. Ilzer trifft bei seinem neuen Klub auf alte Bekannte: Sportgeschäftsführer Andreas Schicker und der Technische Direktor Paul Pajduch waren erst vor wenigen Wochen aus Graz zur TSG gewechselt.

Die Premiere des neuen Trainers wird direkt ein echter Härtetest: Nach der Länderspielpause empfangen die Hoffenheimer am 23. November die Spitzenmannschaft RB Leipzig. Fünf Tage danach geht es in der Europa League nach Portugal zu Sporting Braga. In der Bundesliga belegt Hoffenheim nach zehn Spieltagen mit neun Punkten den 15. Platz. In der Europa League hat die TSG in vier Partien nur fünf Punkte gesammelt und ist 19. von 36 Mannschaften.