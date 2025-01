Bundesliga: Bochum siegt nach Feuerzeug-Wurf am Grünen Tisch

Rund drei Wochen nach dem sogenannten "Skandalspiel von Köpenick" hat die Partie einen Sieger. Das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum war am 14. Dezember in der Nachspielzeit beim Stand von 1:1 lange unterbrochen worden, nachdem ein Feuerzeug, geworfen von einem Fan der Berliner, VfL-Torwart Patrick Drewes kurz vor Spielende am Kopf getroffen hatte.

Rückkehr nur unter Protest

Drewes war daraufhin behandelt und vom Platz geführt worden. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie. Erst nach 30-minütiger Pause ging es weiter, wobei Drewes, der mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus gebracht wurde, nicht mehr mitspielen konnte. Für ihn ging VfL-Stürmer Philipp Hoffmann ins Tor, weil das Wechselkontingent erschöpft war.

Bochum kehrte auch nur unter Protest auf den Platz zurück und legte später Einspruch gegen die Wertung der Partie ein. Die Mannschaften einigten sich auf einen "Nichtangriffspakt" und schoben in den Minuten bis zum Schlusspfiff nur noch den Ball hin und her.

Nun hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, dass die Partie mit 2:0 für den VFL Bochum gewertet wird. Nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in Frankfurt am Main sah das Gericht es als erwiesen an, dass Drewes tatsächlich in seiner "Spielfähigkeit eingeschränkt" war. Endgültig ist die Wertung allerdings noch nicht. Gegen das Urteil kann binnen einer Woche beim DFB-Bundesgericht in Berufung gegangen werden.