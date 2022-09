DW Nachrichten

Bund stellt deutsche Rosneft-Töchter unter Kontrolle

Die Bundesregierung will weg von russischem Öl. Auf dem Weg dahin hat sie nun zwei Tochtergesellschaften des russischen Staatskonzerns Rosneft unter eigene staatliche Kontrolle gestellt. Betroffen ist davon auch die PCK-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg, die jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet.