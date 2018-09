Bulgarien prüft Auslieferung eines Deutschen in die Türkei

Es sollte nur ein Urlaub am Schwarzen Meer werden. Doch am 2. September, direkt nach seiner Ankunft am Flughafen von Warna in Bulgarien, wurde Mehmet Y. festgenommen. Nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt wurde dem Deutsch-Türken aus Bonn Hausarrest verordnet. Seitdem darf er das Hotel in Warna, in dem er mit seiner Frau die Ferien verbringen wollte, nicht verlassen.

Türkische Behörden hatten auf eine Festnahme von Mehmet Y. gedrängt. Nach Medienberichten hatte ein Gericht in der türkischen Stadt Adana den 44-jährigen Kurden 1999 wegen angeblicher Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Am Dienstag entschied ein Gericht in Warna, dass Mehmet Y. weiterhin unter Hausarrest stehe. Ob er in die Türkei abgeschoben werde, könne das Gericht erst entscheiden, wenn es mehr Informationen habe, sagte der Rechtsanwalt von Mehmet Y. der Deutschen Welle. Die entsprechenden Unterlagen habe der Richter aus der Türkei angefordert.

Sollte das Gericht die angeforderten Dokumente nicht erhalten, so der Rechtsanwalt, der nicht namentlich genannt werden möchte, müsse Mehmet Y. freigelassen werden. Wann genau über die Abschiebung verhandelt wird, ist aber noch unklar.

"Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen"

Mehmet Y. hatte sich während seiner Studienzeit in den 1990er Jahren in der Türkei für die kurdische Sprache engagiert. Damals verbrachte er einige Zeit in Haft. Daraufhin floh er nach Deutschland, wo er politisches Asyl erhielt und 2009 eingebürgert wurde. Dem "Bonner Generalanzeiger" (GA) sagte Mehmet Y. am Telefon, er wollte seinen türkischen Pass abgeben, nachdem er die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Doch das habe Ankara nicht zugelassen.

"Ich möchte nach Hause, ich möchte mein altes Leben weiterführen", sagte er im Interview mit der Tageszeitung: "Ich bin in Bonn gut integriert. Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen." Mehmet Y. betreut in Bonn für die Caritas unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Seine Frau Gülsen Y. war Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung und ist Gründerin des Bildungs- und Integrationsvereins "hevi e.V.".

Dem Auswärtigen Amt in Berlin ist der Fall Mehmet Y. bekannt. Außenminister Heiko Maas (SPD) besuchte erst Anfang September die Türkei. Dort sprach er mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unter anderem über die Schicksale der sieben in der Türkei inhaftierten Deutschen. Zum Fall Mehmet Y. sagte der Außenminister der Nachrichtenagentur AFP: "Wir wollen uns bemühen, dass offene Fragen beantwortet werden."

Auf eine Anfrage der Deutschen Welle antwortete das Auswärtige Amt, Mehmet Y. werde seit seiner Festnahme konsularisch betreut. Die Bundesregierung respektiere aber die Unabhängigkeit der Justiz in Bulgarien. Zu laufenden Verfahren gebe das Auswärtige Amt generell keine Auskunft.

Hausarrest im Hotel problematisch

Im Gespräch mit dem "Bonner Generalzeiger" berichten Mehmet und Gülsen Y., dass der Aufenthalt im Hotel nicht einfach sei. Mehrmals am Tag komme die Polizei und überprüfe seine Anwesenheit, sagte Mehmet Y.. Außer zu den Mahlzeiten halte er sich ausschließlich in seinem Zimmer auf. Gülsen Y. erläutert, ihr Mann bemühe sich, Auseinandersetzungen mit türkischen Gästen aus dem Weg zu gehen: "Mein Mann hat Angst vor Anfeindungen, ihm ist mulmig, wenn er türkischen Gästen auf dem Flur begegnet."

Bis zur Entscheidung über eine Abschiebung in die Türkei sitzt Mehmet Y. in dem Hotel fest, eine andere Adresse akzeptiert das Gericht nicht. Das Problem dabei: Gebucht hatte das Paar sein Zimmer nur bis Dienstag und das Hotel ist eigentlich ausgebucht. Das Hotelmanagement habe aber seine Unterstützung zugesagt, sagt das Paar. Allerdings schließt das Haus am 17. Oktober nach Ende der Hauptsaison über die kalten Tage. Mehmet Y. hofft, dass er bis dahin wieder in Deutschland ist.