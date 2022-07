Europa

Budapest: Proteste gegen Steuererhöhungen

Demonstranten blockieren eine Brücke in Budapest: Sie protestieren gegen ein neues Steuergesetz, das hunderttausende Selbstständige von einer günstigen Steuerkategorie ausschließt. Das Gesetz wurde im Eilverfahren im Parlament beraten und noch am selben Tag verabschiedet. Es soll am 1. September in Kraft treten. Ungarn leidet unter der hohen Inflation und dem schwächelnden Forint.