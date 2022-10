Südkoreanische BTS-Stars treten Wehrdienst an

In Südkorea herrscht Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 28 Jahren; der Militärdienst dauert bis zu 21 Monate. Und so werden demnächst auch alle sieben Mitglieder der Boygroup Bangtan Boys - oder kurz BTS - pflichtgemäß ihren Wehrdienst ableisten. Das teilte ihre Plattenfirma "Bighit Music" am Montag (17.10.2022) mit. Der derzeit erfolgreichste Popexport aus Südkorea wird also so schnell nicht mehr auf der Bühne stehen. Zur Beruhigung der Fans hieß es seitens der Plattenfirma, man erwarte aber, dass die Stars "um 2025 herum nach ihrer Dienstverpflichtung wieder als Gruppe zusammenkommen".

Südkorea: K-Pop-Stars zum Wehrdienst?

Schon vor vier Monaten hatten BTS wegen verschiedener Soloprojekte eine Pause als Band angekündigt. Das sorgte bei den Fans der K-Popstars für Irritationen. Es kam sogar das Gerücht auf, die Band wolle sich ganz trennen, was die Musiker jedoch bestritten. Am vergangenen Samstag (15.10.2022) trat die Band dann bei einem seit längerem geplanten Konzert vor über 50.000 Fans in einem Stadion in Busan auf, um die Bewerbung der südöstlichen Küstenmetropole für die Ausrichtung der Weltausstellung 2030 zu unterstützen.

Erfolgreichster Musikexport aus Südkorea

Armee statt Tournee

In der Regel können hochdekorierte Sportler oder Interpreten klassischer Musik vom Wehrdienst befreit werden. Für Popstars galt dies lange Zeit nicht. Das stellte die Pop-Band vor ein Problem: Wenn alle Mitglieder in der Armee sind, lässt es sich schlecht auftreten und neue Songs produzieren. Erst eine Änderung des Wehrpflichtgesetzes im Jahr 2020 ermöglichte es der Band, ihre Karriere weiterzuführen. Befreit vom Dienst wurden sie zwar nicht, aber Personen, die "herausragende Leistungen in der Popkultur und -kunst" erbracht haben, durften ihren Dienst fortan um bis zu zwei Jahre verschieben.

Das taten die BTS-Musiker, doch die Schonfrist ist vorbei: Nun also werden alle sieben Bandmitglieder ihren Militärdienst ableisten. Der 29-jährige Jin, der im Dezember 30 wird, tritt seinen Dienst als Erster an. "Ich glaube, dass der Militärdienst ein Teil meiner Pflicht ist, und ich bin bereit, ihn zu akzeptieren, wenn das Land mich dazu auffordert", erklärte der Sänger dem Online Magazin "SpotOnNews". Die weiteren sechs werden "ihren Militärdienst gemäß ihrer individuellen Pläne erfüllen", hieß es seitens der Plattenfirma. Weitere Details gab es zunächst nicht.

BTS gehören zu den beliebtesten Boygrous weltweit. Ihr Youtube-Kanal Bangtan TV hat 71 Millionen Abonnenten. Auch in Deutschland haben sie eine große Fangemeinde, für Tickets zu ihren Konzerten werden mehr als 300 Euro gezahlt.

sw/suc (dpa/spotonnews)