BTHVN2020 ist Europäische Kulturmarke des Jahres

Die Beethoven-JubiläumsgesellschaftBTHVN 2020, die zahlreiche Projekte des Jubiläumsjahres des Komponisten initiierte und koordinierte, ist als "Kulturmarke des Jahres 2021" ausgezeichnet worden.

Mit demKulturmarken-Award, 2006 vom Kulturmanager Hans-Conrad Walter ins Leben gerufen, werden Projekte geehrt, die sich durch innovative Strategien und Marketingideen in der Kulturlandschaft Europas besonders hervorgetan haben.

Kultur sichtbar machen: Jury des Kulturmarken Avords

Trotz der herausfordernden Pandemie-Situation hatten sich 110 Kulturanbieter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Belarus, Frankreich, Israel, Litauen, Russland, Serbien und den Niederlanden um den Preis beworben. Der renommierte Kulturpreis wird von einer 40-köpfigen Expertenjury in acht Wettbewerbskategorien vergeben.

Beethoven-Jubiläumsjahr: eine erfolgreiche "Mission Impossible"

"Das war eine 'Mission Impossible' - ein nationales Beethovenjubiläum zu koordinieren in einer Zeit, wo Musikfestivals verboten waren", gab im DW-Gespräch Malte Boecker, künstlerischer Geschäftsführer von BTHVN 2020 zu. Eine Mission, die dank des Durchhaltevermögens und der Flexibilität aller Beteiligten gelang: Tausende Projekte mit mehr als zweihundert Partnern fanden ab Dezember 2019 in dem bis Ende September 2021 verlängerten Beethovenjahr statt. "Das war uns ein großes Anliegen, eine ganz große Vielfalt von Formaten und Projekten anzuschieben: Kinoverfilmung, Auseinandersetzung mit Beethoven im Rock- und Pop-Bereich, in der bildenden Kunst, im Theaterbereich", so Boecker.

Malte Boecker, künstlerischer Geschäftsführer von BTHVN2020

Die Musik wurde "nicht nur in den Konzertsälen gespielt, sondern auch in den Wohnzimmern, in der Natur. Ich glaube, es ist eines der besonders farbigen Festivals geworden." Die Jury bezeichnete in ihrer Begründung BTHVN2020 als "größten musikalischen Impulsgeber der letzten beiden Jahre. Darüber hinaus überzeugte das Projekt durch eine konsequente Markenführung mit einer lebendigen Markenidentität."

Auch Rolf Rische, Leiter der Hauptabteilung "Kultur und Leben" der DW und Mitglied der Jury, würdigte die Meisterleistung der Macher: "Aus einem Konzert wurde ein Live-Stream, aus einer Saal-Veranstaltung wurde ein Open-Air-Event. Das Jubiläumsprogramm wurde also trotz allem Wirklichkeit. Und dabei ist es gelungen, mit konsequenter und nachhaltiger Markenführung nationale und internationale Strahlkraft zu entfalten." BTHVN 2020 stand und steht, so Rische, "wie der unsterbliche Komponist selbst für Kreativität, Qualität, Nachhaltigkeit, Freiheit, Vision und Innovation. Ein hoher Anspruch unter einer erfolgreichen Marke!"

Europas kulturelles Potenzial sichtbar machen

Neben BTHVN 2020 bewarben sich zwei weitere Projekte in der Königsdisziplin "Kulturmarke des Jahres": die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wurden nicht nur für das Bewahren historischen Erbes nominiert, sondern auch für die ständige Weiterentwicklung einer modernen Präsentation der Denkmäler. Und das Europäische Hansemuseum in Lübeck ist, so die Jury, "eine hochmoderne innovative Museumsanlage als Attraktion im Hier und Jetzt".

Neben der Auszeichnung "Kulturmarke des Jahres" wird der Preis in sieben weiteren Kategorien verliehen. Man habe versucht, so der Koordinator Hans-Conrad Walter, "die Kultur und Kulturvermittlung sichtbar zu machen und die Besten der Besten auszuzeichnen".

Novi Sad ist Europäische Kulturhauptstadt 2022

So geht der Preis "Europäische Trendmarke des Jahres 2021" an die serbische Stadt Novi Sad. Die Jury überzeugte "die Programmatik und der Gesamtauftritt der zukünftigen Kulturhauptstadt, die sich mit mehreren kleinen Projekten beworben hatte."

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Novi Sad - das serbische Athen Novi Sad ist bunt, laut und vielfältig. In der zweitgrößten Stadt Serbiens leben Serben, Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen, Montenegriner, Roma und andere Ethnien. Das kulturelle Leben pulsiert. Im 19. Jahrhundert war Novi Sad das Zentrum der serbischen Kultur und wichtiges Handels- und Produktionszentrum. Deswegen erhielt es den Spitznamen "Serbisches Athen". Novi Sad wird 2022 Kulturhauptstadt.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Die betrunkene Uhr Vor dieser Uhr steht man etwas länger, bis man weiß, wie spät es ist: Denn der kleine Zeiger zeigt die Minuten und der große die Stunden - also umgekehrt, weswegen sie auch die "Betrunkene Uhr" genannt wird. Als Geschenk der Erzherzogin und Königin von Österreich Maria Theresia verwirrt sie seit Mitte des 18. Jahrhunderts (um 1750) die Besucher der Hügelfestung Petrovaradin.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Petrovaradin Die Festung Petrovaradin thront auf dem Hügel über der Donau und zählt zu den wichtigsten historischen Kulturstätten Serbiens. Sie gehört zu den größten und am besten erhaltenen Festungen Europas. Einzigartig sind die unterirdischen Gänge mit einer Länge von 16 Kilometern. Seit dem Jahr 2001 findet in der Festung jedes Jahr im Juli eines der größten Musikfestivals Südosteuropas, das EXIT, statt.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Berühmte Tochter der Stadt Novi Sad: Mileva Marić Eine der berühmtesten Töchter der Stadt ist Mileva Marić. Sie war die erste Serbin und eine der ersten Frauen weltweit, die ein Mathematik- und Physikstudium absolvierte. 1903 heiratete sie ihren Studienkommilitonen Albert Einstein - gegen den Willen seiner Mutter. Elf Jahre später zerbrach die Ehe. Um ihren Anteil an der Ausarbeitung der Relativitätstheorie ranken sich bis heute viele Mythen.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Timișoara - "Klein-Wien" Während Novi Sad sich mit dem Spitznamen "Serbisches Athen" schmückt, ist Timișoara als "Klein-Wien" bekannt. Die Stadt im Westen Rumäniens war lange Zeit Teil der K.u.K.-Monarchie, die zahlreichen frisch renovierten Altbauten erinnern noch an jene historische Epoche. Die Stadt in all ihrer Pracht und Vielfalt ist die Visitenkarte Rumäniens. Timișoara wird 2023 Kulturhauptstadt.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife 1989: Ein Ort der Erinnerung Die Revolution gegen das kommunistische Regime Ende der 1980er hatte ihren Ursprung in eben dieser Stadt. Hier wurden zahlreiche Demonstrationen organisiert, die teilweise blutig endeten. Auf dem Platz der Oper wurden mehrere Demonstranten erschossen, darunter Kinder und Jugendliche. Kurzerhand breiteten sich die Proteste aus - und führten zum Niedergang des kommunistischen Regimes in Rumänien.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Kathedrale der Heiligen drei Hierarchen Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die Kathedrale der Heiligen drei Hierarchen. Für eine orthodoxe Kirche wurde sie etwas untypisch gebaut - mit Türmen statt der typischen Kuppeln. Doch nicht nur das war ungewöhnlich - für den Bau mussten 1000 Betonpfeiler in die sumpfige Erde gerammt werden. Seit 1940 steht sie da und lockt viele Touristen an.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Timișoara - großer Innovationsgeist Am 12. November 1884 kam Licht in die dunklen Straßen der Stadt. Timișoara gehörte damit zu den ersten Städten Europas mit elektrischer Straßenbeleuchtung. In vielerlei Hinsicht sticht die Stadt im Vergleich zum Rest Rumäniens heraus - die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist geringer als im Rest des Landes, viele internationale Unternehmen haben sich hier niedergelassen, vor allem deutsche.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Elefsina - Mythen und Rituale Die dritte Stadt, die 2021 den Titel europäische Kulturhauptstadt tragen sollte, ist das griechische Elefsina. Benannt wurde sie nach den Mysterien von Eleusis für die Gottheiten Demeter und Persephone. Die Mysterien waren spezielle Riten, an denen nur ausgewählte Personen teilnehmen durften. Damit war Eleusis, das heutige Elefsina, eine der bedeutendsten religiösen Stätten der Antike.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Industriehafen ohne Industrie Der alte Industriehafen ist eine der Besonderheiten der Stadt. Seit vielen Jahren wird er jedoch nicht mehr für Industriezwecke, sondern als Schiffsfriedhof genutzt. Etwa 30 Schiffe und Boote rosten seit Jahrzehnten hier vor sich hin. Im vergangenen Jahr hat die Stadt damit begonnen, die Wracks zu bergen und zu entsorgen - als Vorbereitung auf das wichtige Kulturjahr.

Kulturhauptstädte in der Warteschleife Zwischen antiker Atmosphäre und tristem Industrieflair Elefsina wurde hart von der Finanz-und Wirtschaftskrise in Griechenland getroffen, Fabriken mussten schließen, die Arbeitslosenquote ist hoch, doch nun soll die Stadt im neuen Glanz erstrahlen. Gartenanlagen werden gepflegt, Gebäude renoviert - die Stadt möchte sich zum Auftakt des Kulturjahres hip und modern präsentieren. Elefsina wird 2023 Kulturhauptstadt. Autorin/Autor: Rayna Breuer



"Europäische*r Kulturmanager*in des Jahres 2021" ist Jasmin Vogel, Vorständin des Kulturforums Witten. Gewürdigt wurden Vogels "Fähigkeiten in Strategieentwicklung", die sie zum "Shootingstar des Wettbewerbs" machte. Ebenfalls nominiert war Starpianist Igor Levit. Zu Beginn der Pandemie sorgte Levit mit seinen in den Sozialen Medien gestreamten Hauskonzerten für allabendliche Lichtblicke, neben seiner Tätigkeit als Klaviervirtuose leitet er die Kammermusikakademie des Festivals "Heidelberger Frühling".

Über den Titel "Europäisch*e Kulturinvestor*in" kann sich die European Cultural Foundation aus Amsterdam freuen. Der Fonds für Kultur der Solidarität wurde als Reaktion auf die Coronavirus-Krise eingerichtet und unterstützt innovative kulturelle Initiativen, die "europäische Grenzen und künstlerische Disziplinen überschreiten, um gemeinschaftliche Lösungen für dringende sowie systemische Probleme im Zuge der Pandemie anzubieten."

"Europäisches Bildungsprogramm des Jahres 2021" ist der Eva Pitzner Leserattenservice. Das Projekt setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche mit ungewöhnlichen Formaten zum Lesen zu bringen. Tourismus NRW e.V. bekommt den Preis als "Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2021" für seine digitale Kampagne. Ein interdisziplinäres Netzwerk entwickelte die Radroute "Beuys & Bike": Damit konnten die Kulturtouristen auch während der Pandemie eine Region für sich entdecken.

Eliad Moreh-Rosenberg: eine Lebensleistung wird ausgezeichnet

Die israelische Kulturmanagerin Eliad Moreh-Rosenberg kam nach Dresden, um die Auszeichnung für ihr Lebenswerk entgegenzunehmen. Moreh-Rosenberg, in Paris geboren, ist Kuratorin und Direktorin des Museum of Holocaust Art in Yad Vashem in Jerusalem. Ihre Herangehensweise an die museale Präsentation der Geschichte des Holocaust gilt als bahnbrechend.

Für ihr Lebenswerk ausgezeichnet: Eliad Moreh-Rosenberg

Eliad Moreh-Rosenberg kuratierte zahlreiche Ausstellungen und präsentierte diese in zahlreichen Museen in Europa, um das Gedenken an die Shoa aufrechtzuerhalten. "Menschlichkeit wird sich behaupten" ist dabei ihre zentrale Botschaft.

Kultur gegen Corona: der Kampf geht weiter

Da die große Gala-Verleihung in Dresden pandemiebedingt abgesagt werden musste, werden die meisten Preisträgerinnen und Preisträger in individuellen Zeremonien ihre Trophäen entgegennehmen.

"Ich bedauere es sehr, das wir in diesem Jahr die Preisträgerinnen und Preisträger nicht mit großer europäischer Beteiligung würdigen können", so Hans-Conrad Walter gegenüber der DW. "Aber allein die Tatsache, dass unsere internationalen Preisträgerinnen wie Eliad Moreh-Rosenberg oder die Vertreter von Novi Sad, nach Dresden angereist sind, ist ein Zeichen, dass Kultur Brücken bauen kann und keine Grenzen kennt." Und diese Brücken werden auch über das Ende der Pandemie hinaus bestehen bleiben.