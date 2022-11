Brisantes Déjà-vu: Serbien trifft auf die Schweiz

Genau wie während der WM 2018 in Russland treffen am Freitag Serbien und die Schweiz aufeinander. Die Tore für die Schweiz (2:1) erzielten damals Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka, beide mit kosovo-albanischen Wurzeln. Ihre Treffer feierten sie mit dem "albanischen Adler", ein Symbol der Abgrenzung von Serbien. Jetzt haben die Serben mit einem nationalistischen Foto aus ihrer Umkleidekabine einen Skandal ausgelöst.

Nach außen hin geben sich Shaqiri und Xhaka gelassen ob der aktuellen Provokation. "Ich bin professionell genug. Ob wir gegen Kamerun, Brasilien oder Serbien spielen. Für mich ist es dasselbe Spiel", sagte Xhaka gegenüber der DW. Ähnlich klingt das auch von Shaqiri: "Das Spiel sollte sportlich ausgetragen werden. Alles andere interessiert mich nicht." Eine Anfrage an den Schweizer Fußballverband, ob es für das Spiel am Freitag extra Verhaltensanweisungen gegeben hat, blieb unbeantwortet.

Botschaft des Hasses

Vergangenen Donnerstag hatte Serbien gegen Brasilien gespielt. Die 0:2-Niederlage dürfte schneller in Vergessenheit geraten als das Foto, das in der serbischen Umkleidekabine geschossen wurde und das anschließend im Internet zirkulierte. Es zeigt die Umrisse des Staates Kosovo unterlegt mit den Farben der serbischen Flagge und den Worten "Nie aufgeben". Es ist Ausdruck der serbischen Politik, die Kosovo immer noch als ihre Provinz betrachtet.

Der kosovarische Fußballverband (FFK) verurteilte dies scharf. "Unmittelbar nachdem wir das Foto in der Umkleidekabine gesehen haben und die Botschaft des Hasses und der Aggression gegenüber Kosovo kamen wir zum Schluss, dass das im Gegensatz zum Disziplinarcode der FIFA steht und gegen die Werte, für die die FIFA steht. Sofort haben wir an die FIFA appelliert und verlangten, offizielle Ermittlungen gegen den serbischen Fußballverband einzuleiten", sagte der Generalsekretär der FFK, Taulant Hodaj zur DW. Die FIFA eröffnete noch am Freitag ein Disziplinarverfahren gegen den Serbischen Fußballverband.

Bei der WM 2018 in Russland spielte die Schweiz gegen Serbien (2:1). Serbien führte damals mit 1:0, aber die beiden kosovo-albanische-stämmigen Profis verhalfen der Schweiz kurz vor Schluss noch zum Sieg, es folgte die Adlergeste. Serbien verpasste damit die Qualifikation für das Achtelfinale. Die Serben waren erbost und fragten, gegen wen sie eigentlich spielten, gegen die Schweiz oder gegen Albanienß Die FIFA-Untersuchung endete für die beiden mit hohen Geldstrafen.

Die humanitären Gräuel der serbischen Getreuen des Milosevic-Regimes trieben in den 1990-er-Jahren viele Kosovo Albaner in die Flucht. 1999 griff schließlich die NATO ein und beendete dieses Unrechtsverhalten. Die Republik Kosovo erklärte sich 2008 unabhängig von Serbien. Eine Mehrheit aller Staaten erkennt diesen Status auch an. Einige aber auch nicht.

Hunderttausende Geflohene fanden in der Schweiz Arbeit, blieben da, wurden eingebürgert. Ihre Wurzeln als Kosovo-Albaner, ihre Sitten und Gebräuche vergaßen sie jedoch nicht.

Schweizer mit den besseren Karten

Serbien und die Schweiz spielen in Katar in der Gruppe G, zusammen mit Brasilien und Kamerun. Brasilien führt die Gruppe nach zwei Siegen an. Gleich dahinter liegt die Schweiz, die mit einem Sieg und einem Remis die bessere Ausgangsbasis als Serbien (1) hat. Serbien muss also am Freitag gewinnen, um nicht aus dem Turnier zu fliegen, der Schweiz genügt ein Unentschieden.

Der sportliche Druck ist hoch auf serbischer Seite. Zusätzlich heizt der Flaggenskandal und das "Adlergate" die Stimmung an. Der Serbische Fußballverband wollte sich nicht äußern, wie es zu Foto in Ihrer Umkleidekabine kommen konnte. Von den Serbischen Spielern gab auch keine Erklärung. "Wir sind da, um Fußball zu spielen und nichts anderes", sagte der serbische Nationalspieler Marco Grujic ähnlich stereotypen wie seine Mitspieler. "Woher die Flagge kommt, weiß ich nicht", so Kollege Stefan Mitrovic.

Der kosovarische FFK zeigte sich verwundert darüber: "Aufgrund der äußerst restriktiven Regelung der FIFA ist der Zugang nur Fußballern und Offiziellen gestattet, den sogenannten Red-Card-Holdern '', sagte Taulant Hodaj, der Generalsekretär der FFA Kosovos.

Die FIFA hat für Vorfälle dieser Art eine eigene Rechts- und Compliance-Abteilung die unter anderem das Einhalten der FIFA-Statuten überwacht und bewertet. Schnelle Entscheidungen sind von dieser Kommission jedoch nicht zu erwarten. Zum aktuellen Fall gab die FIFA keinen weiteren Kommentar.

Streitfall Kosovo

Kosovo ist seit 13. Mai 2016 vollwertiges Mitglied der FIFA. Die damaligen Diskussionen um die Aufnahme des Kleinstaates waren eher politisch dominiert. Die Mitgliedschaft berechtigte Kosovo zur Teilnahme an der Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Der russische Präsident Putin stellte jedoch schon im Vorfeld klar, dass es für Angehörige der "serbischen Provinz Kosovo" keine Visagenehmigung zur Einreise und damit keine Turnierbeteiligung geben würde.

Damit unterstrich er die politische Allianz der beiden Staaten Serbien und Russland. Zum Präzedenzfall und damit zum Problem für die FIFA kam es nicht, weil Kosovo sich nicht für die Vorrunde qualifizieren konnte. "Seit wir ein vollwertiges Mitglied bei der FIFA sind, können wir offiziell Protest einlegen gegen derlei Verhalten und müssen das nicht mehr einfach nur hinnehmen", sagte Taulant Hodaj, Generalsekretär des FFK ,