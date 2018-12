Wirtschaft schaut mit Grauen auf Brexit-Dämmerung

Auf der einen Seite die Wirtschaft auf der Insel - auf der anderen die deutschen Unternehmen, die mit btirischen Firmen Handel treiben. Sie alle eint nach dem gestrigen Tag eines: Ratlosigkeit. Denn niemand weiß genau, wie es nach der vertagten Brexit-Entscheidung im Unterhaus nun weitergeht.

Im Januar will Theresa May wohl nun abstimmen lassen. Doch angesichts des ausgehandelten Austrittsdatums am 29. März 2019 ist da nicht mehr viel Puffer. Die Angst vor einem unkontrolliertem Brexit ist wieder da. Die Premierministerin geht deshalb nun auf Europatour, um nachzuverhandeln.

"Ein beispielloses Desaster"

Doch was wird Mays Europa-Expressreise bringen? Kommt es zu Neuwahlen? Einem zweiten Referendum oder eben zum gefürchteten harten Brexit - also einem Ausstieg ohne jeglichem juristischen Rahmenwerk? All diese Varianten liegen wieder auf dem Tisch und all das macht die deutsche Wirtschaft nervös.

An Tag Eins nach der verschobenen Abstimmung wirbt May in den Niederlanden bei Premierminister Mark Rutte für Nachbesserungen am Brexit-Vertrag

"Das ist ein beispielsloses Desaster", kommentiert der Präsident des Außenhandelsverband BGA, Holger Bingmann. "Nur drei Monate vor dem Stichtag wissen die Unternehmen noch immer nicht, was auf sie zukommt und wie es weitergehen soll. Damit rollt die nächste Welle des Brexit-Bebens auf beide Seiten des Kanals zu", so Bingmann weiter. Scheitert Theresa May bei ihrem zweiten Anlauf im Unterhaus, oder lehnt die EU Nachverhandlungen ab, würden am 29. März schlagartig alle Beziehungen aus 45 Jahren EU-Mitgliedschaft gekappt. In dieser Situation auf britischer Seite nun erneut auf Zeit zu spielen und auf Nachverhandlungen zu setzen, sei unglaublich und verantwortungslos - nicht zuletzt auch der eigenen Bevölkerung gegenüber, so Bingmann.

Auch der Industrieverband BDI äußert sich besorgt. "Die Verschiebung der Abstimmung im britischen Parlament vergrößert die Unsicherheit in der Wirtschaft", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Das sei aber hinnehmbar, wenn so auf britischer Seite Zustimmung zum Brexit-Abkommen mobilisiert werden können. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) warnt: Die Unternehmen müssten sich schnellst möglichst auf einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens einstellen, hieß auf der Jahres-Pressekonferenz des Verbandes.

Schneller Deal oder nationale Krise

"Das ist ein massiver Schlag für alle Unternehmen, die auf Klarheit hofften", sagte Carolyn Fairbairn der "Financial Times". Die Generaldirektorin des Verbands der britischen Industrie beklagt, dass Investmentvorhaben nun seit zweieinhalb Jahren auf Eis liegen. "Wenn es nicht schnell einen Deal gibt, besteht die Gefahr, dass das Land in eine nationale Krise rutscht", so Fairbarin.

Die britische Währung notierte gestern zwischenzeitlich auf dem niedrigsten Stand seit fast 20 Monaten. "Der Markt befürchtet, dass May mit dem Aufschub der Abstimmung vor allem kostbare Zeit verliert", sagte Thu Lan Nguyen, Währungsspezialistin bei der Commerzbank. Das Risiko für einen harten Brexit sei gestiegen. Sollte es dazu kommen, rechnet die Bank of England mit einem Währungsverlust von 25 Prozent. Die englische Zentralbank sieht auch die Häuserpreise demnach im Tiefflug.

Das britische Pfund - seit zwei Jahren immer weniger wert

Volkswirte befürchten bei einem Brexit ohne konkrete Pläne für den Ausstieg einen beträchtlichen Schaden für die britische Wirtschaft. "Das Wirtschaftswachstum des Landes könnte um durchschnittlich fünf Prozent einbrechen, wenn nicht gar um ganze acht bis zehn Prozent, sollten andere Handelspartner wie die USA mit dem Abschluss eines Abkommens abwarten", sagte Patrice Gautry, Chef-Volkswirt der Bank Union Bancaire Privee. Vor allem die Exporte wären getroffen. Nach Einschätzungen des Kreditversicherers Euler Hermes könnte Großbritannien im ersten Jahr nach einem hartem Brexit rund 30 Milliarden Pfund verlieren. Für Deutschlandsieht Euler Hermes einen Verlust von Exporten in Höhe von knapp acht Milliarden Euro.

Zwei Extremszenarien

Den Showdown im Unterhaus hat Theresa May erst mal nur verschoben. Bis zur Abstimmung dürfte die Nervosität bei Unternehmen und Märkten hoch bleiben. Mays Niederlage im Unterhaus sei bereits jetzt eingepreist, prophezeit Peter Schaffrik, Chefsvolkswirt von RBC Capital Markets im "Handelsblatt". Es sei entscheidend, was danach passiere. Die beiden Extremszenarien, ein harter Brexit oder gar kein Brexit seien demnach wahrscheinlicher als ein Mittelweg, vermutet Schaffrik.

Erst gestern hatte auch der Europäische Gerichtshof den Spielraum für die Briten indirekt erweitert. In einem Grundsatzurteil entschied der EuGH, dass Großbritannien den Brexit ohne Zustimmung der übrigen EU-Staaten eigenständig wieder stoppen könnte. Eine zweite Volksbefragung wäre so wieder denkbar. Mit Blick auf die Wirtschaft sieht BGA-Präsident Holger Bingmann ein weiteres Aussitzen einer Entscheidung als hochriskant. "Mit einer Nichtentscheidung riskiert Großbritannien stattdessen, Europa und das eigene Land mit einem ungeordneten Austritt ins Chaos zu stürzen."