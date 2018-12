Brexit: Theaterdonner für Theresa

Da steht er, gut vorbereitet wie immer, wenn es um den Brexit geht. Guy Verhofstadt ist Chefverhandler des Europäischen Parlamentes, seit mehr als zwei Jahren arbeitet er auf den Moment hin, wenn der Brexit-Deal endlich im Plenum landet. Dann soll er endgültig agesegnet werden und den geordneten Austritts des Vereinigten Königreiches aus der EU sicherstellen. Spätestens seit Theresa May die Abstimmung über das Abkommen ausgesetzt hat, ist klar: Dieser Moment wird vielleicht nie kommen.

"Ich kann nicht mehr folgen", twitterte dementsprechend Verhofstadt am Montag. Einen Tag später fügte er dann im Plenum des Parlamentes hinzu: "Was auch immer sie fordert, wir werden unsere irischen Freunde niemals im Stich lassen." Anders ausgedrückt: Ohne den berühmt-berüchtigten "Backstop", also die Absicherung, dass es nicht zu einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland kommt, wird das europäische Parlament keinem Brexit-Abkommen zustimmen. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Selbst wenn die Staats- und Regierungschefs bereit wären, das Austritts-Abkommen noch einmal zu öffnen, mit allen zu erwartenden Querelen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten - der Deal würde in Straßburg scheitern. Im Übrigen sind diese ohnehin nicht dazu bereit. Aus verschiedenen Hauptstädten - auch aus Berlin - war am Dienstag zu hören, eine Neuverhandlung des Brexit-Vertrages sei ausgeschlossen. Der Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, formulierte es mit bebender Stimme in Straßburg vermutlich am Eindrücklichsten: Das Abkommen sei "das einzig mögliche. Es gibt nicht den geringsten Spielraum für Neuverhandlungen."

Kein Spielraum für Neuverhandlungen

Was also kann die EU der nun verzweifelt durch Europa reisenden britischen Premierministerin überhaupt noch bieten? Bei einer möglichen harten Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt es überhaupt keine Möglichkeit, meint Guntram Wolff vom Brüsseler Think Tank Bruegel: "Es gibt keine andere Lösung, als die, die bereits auf dem Tisch liegt." Die Briten hätten lange so getan, als könnte ihnen "die Quadratur des Kreises gelingen", aber jetzt sei ihnen klar geworden, dass das nicht geht."

Video ansehen 02:24 Jetzt live 02:24 Min. Teilen Brexit – May will nachverhandeln Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/39pO9 Brexit-Abstimmung verschoben

Der EU sind die Hände allerdings nicht ganz gebunden. So können die Staats- und Regierungschefs Theresa May außer einer Tasse Tee und einem warmen Händedruck wenigstens ein paar Kleinigkeiten bieten:

1. Der britischen Premierministerin und ihrer unlösbaren Aufgabe mit Sympathie entgegentreten: So spielen sie zumindest nicht den EU-Gegnern im Vereinigten Königreich in die Hände. Dort wird schnell jede Ablehnung britischer Pläne als EU-Größenwahn abgetan, egal wie aberwitzig die Vorschläge von der Insel sind. Hier ist also die Aufgabe, zu deeskalieren und keinen neuen Hass zu schüren.

2. Um vielleicht doch noch einige Mitglieder des Unterhauses in Großbritannien umzustimmen, braucht May noch ein bisschen Drama. Den Theaterdonner können die Staats- und Regierungschefs auf dem Ende der Woche anstehenden Gipfel liefern. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, beraumte nun extra einen Brexit-Gipfel am Rande des eigentlichen Zusammentreffens an. Die Premierministerin wird also noch einmal die Gelegenheit bekommen, wie eine Löwin für den "besten Deal für Großbritannien" zu kämpfen.

3. Klarstellungen und Interpretationen: So nannte es Jean-Claude Juncker in Straßburg. Das heißt, die EU kann noch einmal aufschreiben, dass der Backstop niemals zur Anwendung kommen soll. Sie kann wieder deutlich machen, dass er nur als allerletzte Absicherung gegen eine harte Grenze auf der irischen Insel gedacht ist. Das können die Verhandlungspartner in einem weiteren eigenständigen Dokument tun. Oder sie können es in das politische Abkommen schreiben, das die Grundzüge für die zukünftigen Beziehungen festzieht. Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend und wird in den kommenden Jahren ohnehin nur als Grundstein für weitere Verhandlungen dienen.

Unberechenbares Parlament

"Ich fand eigentlich, dass das politische Abkommen schon recht stark war, aber man kann immer noch ein paar Schritte weiter gehen", meint Analyst Wolff zu möglichen Klarstellungen der EU. "Der einzige Weg, die Angst vor dem Backstop im Vereinigten Königreich zu überwinden, ist zu zeigen, wie ernst die EU es mit einer zukünftigen sehr engen Handelsbeziehung meint."

Ob das reicht? In den Brüsseler Institutionen sind die ohnehin schon großen Zweifel noch einmal gewachsen. Das Parlament in London wird nur noch als völlig unberechenbare Variable wahrgenommen. Es wird sich wohl nicht mit ein paar Formulierungen besänftigen lassen. Oder, um es mit den Worten von Guy Verhofstadt zu sagen: "Der Brexit ist zum kompletten Chaos geworden.