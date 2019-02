Bremen schmeißt Dortmund aus dem Pokal

DORTMUND - BREMEN 2:4 i.E. (1:1, 1:1, 3:3)

---------

Der erste Titeltraum von Borussia Dortmund ist geplatzt. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter unterlag Werder Bremen mit Elfmeterkiller Jiri Pavlenka im DFB-Pokal in einer packenden Begegnung mit 2:4 im Elfmeterschießen und scheiterte zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale. Nach Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Kapitän Max Kruse sorgte mit dem entscheidenden Strafstoß für die erste Dortmunder Heimniederlage im Pokal seit zehn Jahren. Auch damals hatten die Bremer im Achtelfinale triumphiert. Milot Rashica (5.), Claudio Pizarro (108.) und Martin Harnik (119.) hatten für Bremen vor der Entscheidung vom Punkt getroffen. Der Ausgleich von Marco Reus (45.+3) sowie die zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Christian Pulisic (105.) und Achraf Hakimi (113.) waren für den viermaligen Pokalsieger schlussendlich zu wenig. Kapitän Reus blieb nach der Pause zudem mit muskulären Problemen im Oberschenkel in der Kabine.

Zwei weitere Bundesligisten überraschend gescheitert

Völlig überraschend verlor Bayer Leverkusen auswärts gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:0). Nach der Führung durch Julian Brandt (44. Minute) traf Nikola Dovedan (47.) kurz nach dem Wiederanpfiff zum schnellen Ausgleich. Maurice Multhaup sorgte mit seinem Treffer in der 72. Minute schließlich für die Entscheidung. Der 1. FC Nürnberg verlor gegen den Hamburger SV mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor für den HSV erzielte Berkay Özcan in der 54. Minute. Im Duell zweier Zweitligisten gewann der SC Paderborn beim MSV Duisburg mit 3:1 (0:0). Bernard Tekpetey (52. Minute), Kai Pröger (61.) und Christopher Antwi-Adjej (76.) erzielten die Tore für die Paderborner. Für den MSV traf Cauly Oliveira Souza (47.).

Haben Sie das Spiel in Dortmund verpasst? Dann können Sie hier noch einmal die wichtigsten Szenen im Liveticker nachlesen.

---------

ABPFIFF

Damit steht fest, das Werder Bremen eine Runde weiter ist!

Tor ⚽ für Bremen durch Kruse.

Tor ⚽ für Dortmund durch Weigl.

Tor ⚽ für Bremen durch Klaassen.

Tor ⚽ für Dortmund durch Witsel.

Tor ⚽ für Bremen durchEggestein.

Dortmund vergibt auch den zweiten Elfmeter. Denn Pavlenka hält.

Tor ⚽ für Bremen durch Pizarro.

Dortmunds Alcacer vergibt, denn Werders Pavlenka hält.

Kleiner Vorteil Bremen, denn jetzt steht fest: es wird nicht auf Südtribüne geschossen.

Wer hat jetzt nach diesen aufreibenden 120 Minuten noch die besseren Nerven?

Es gibt Elfmeterschießen...

ABPFIFF 2. Hälfte der Verlängerung

120. Minute: Das 3:3 ist wie folgt entstanden: Ecke Werder, Pavlenka ist mit vorne. Der Eckball segelt auf den zweiten Pfosten, da steigt Harnik am höchsten und versenkt das Leder mit einem Kopfballaufsetzer ins Dortmunder Tor. Torwart-Debütant sieht diesmal nicht gut aus.

119. Minute: Was für ein wahnsinniges Spiel.

119. Minute: Ecke für Bremen und TOR ⚽ für Bremen durch Martin Harnik.

118. Minute: Glanzparade von Oelschlägel nach einem tollen Schuss von Klaassen.

117. Minute: Werder kämpft und will unbedingt noch das Elfmeterschießen erreichen.

115. Minute: Fünf Minuten haben die Bremer noch - und in diesem Spiel ist wirklich alles möglich!

113. Minute: TOR ⚽ für Dortmund durch Hakimi. Und das war extrem fein herausgespielt von Philipp, der auf rechts an Augustinsson vorbei geht und das Leder vor dem Tor zurück zu Hakimi passt, der souverän zum 3:2 ins Tor schiebt.

111. Minute: Freistoß für Dortmund aus etwa 20 Metern mittig zum Tor. Alcacer zieht den Ball knapp rechts neben das Tor.

108. Minute: TOR ⚽ für Bremen durch Pizarro. Und es ist ein typischer Pizarro! Den schlendert der 40-jährige irgendwie am Torwart vorbei. Kurz zur Entstehung: Gebre Selassie spielt die Kugel dem einlaufenden Möhwald zu, dessen Hereingabe von Witsel abgefälscht wird - und so bei Pizarro landet. Der Peruaner umkurvt Oelschlägel und drückt das Spielgerät über die Linie - alles in einer Bewegung!

106. Minute: Dortmund hat jetzt natürlich die besseren Karten. Aber noch hat Bremen eine Viertelstunde Zeit.

ANPFIFF 2. Hälfte der Verlängerung

ABPFIFF 1. Hälfte der Verlängerung

106. Minute: Und so ist das Tor zustande gekommen: Pulisic nimmt Fahrt auf und spielt den Doppelpass mit Alcacer, der damit die Bremer Deckung aushebelt und frei vor Pavlenka auftaucht. Überlegt vollendet der US-Amerikaner dann zum 2:1.

105. Minute: TOR ⚽ für Dortmund durch Pulisic. Dortmund dreht die Partie!

103. Minute: Vierter und letzter WECHSEL bei Borussia Dortmund: Dahoud kommt für Delaney.

100. Minute: Wer wird hier heute zum Pokalhelden? Der 40-jährige Pizarro mit einem Jokertor? Oder Dortmunds (eigentlich) dritter Torwart Oelschlägel im Elfmeterschießen? Einer der beiden wird am Ende jubeln, das steht schon fest.

98. Minute: Die erste Hälfte der Verlängerung wirkt bisher ausgeglichen von den Spielanteilen.

93. Minute: Ecke für den BVB. Die bringt aber nichts ein.

91. Minute: Dortmund WECHSELT gleich doppelt: Philipp kommt für Götze, Larsen für Guerreiro.

91. Minute: WECHSEL bei Werder: Jetzt ist es also soweit: Der 40-jährige Pizarro kommt in die Partie - und es gibt PIZARRO-Sprechchöre von den Bremer-Fans auf der Tribüne. Hinaus geht der eher defensive Bargfrede. Die Marschrichtung ist also klar.

ANPFIFF 1. Hälfte der Verlängerung

Für den BVB ist es die dritte Verlängerung in dieser Pokalsaison.

Es geht also in die Verlängerung ...

ABPFIFF 2. Hälfte

90. Minute +2: Das war streng genommen die erste gute Chance für Dortmund in Hälfte zwei.

90. Minute +1: Nochmal Ecke für Dortmund und LATTE! Delaney war das mit dem Kopf. Das wärs gewesen...

89. Minute: Der Freistoß von Kruse wird in der Mauer noch abgefälscht. Doch überragend gehalten von Oelschlägel!

88. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für Bremen aus rund 19 Metern. Die Position erinnert an das 1:0 in der ersten Hälfte.

84. Minute: Der Ausgang der Partie ist völlig offen, weil Bremen im Kollektiv bislang überzeugt und Dortmund durch die große individuelle Klasse natürlich immer für ein Tor gut ist.

83. Minute: Dortmund kreiert überraschend wenige Torchancen. Das sind wir aus der Liga nicht gewöhnt.

81. Minute: Mittlerweile wissen wir: Marco Reus spielt deshalb nicht mehr, weil er muskuläre Probleme im Oberschenkel hat.

76. Minute: WECHSEL beim BVB: Das ist dann auch gleichzeitig die letzte Aktion Sahins: Er geht vom Feld: Für ihn kommt Möhwald.

75. Minute: Große Aufregung an der Bremer Strafraumgrenze. Dortmund fordert Elfmeter und will da ein Foul von Bremens Sahin gesehen haben. Die Zeitlupe zeigt: Sahin hat Guerreiro leicht festgehalten (allerdings wohl AUßERHALB des Strafraums.) Da es den Videobeweis aber erst ab dem Viertelfinale gibt und Brych kein Foul gesehen haben will, läuft das Spiel weiter als sei nichts passiert.

70. Minute: Auch nach 70 gespielten Minuten schafft es die Bremer-Mannschaft noch jeden Angriff der Dortmunder rechtzeitig zu unterbinden.

66. Minute: WECHSEL bei Werder: Zunächst kommt aber nicht Pizarro sondern Harnik ins Spiel. Er kommt für Rashica. Damit sind beide Torschützen nicht mehr mit von der Partie.

64. Minute: Claudio Pizarro könnte gleich aufs Feld kommen. Das wäre nochmal ein echtes Highlightspiel für den erfahrenen Bundesliga-Oldie.

58. Minute: Werder steht hinten - wie schon in Hälfte eins - sehr kompakt. Dortmund weiß nicht, wie es die Werder-Abwehr knacken soll.

54. Minute: Riesen-Chance für Werder Bremen nach einem toll herausgespielten Angriff. Der Abschluss durch Kruse wird aber stark gehalten von Oelschlägel im Dortmunder Kasten.

52. Minute: Auf dem Feld ist spielerisch noch nichts erwähnenswertes passiert.

50. Minute: Reus kommt verspätet aus der Kabine und nimmt - warm angezogen - auf der Dortmunder Bank Platz.

47. Minute: Warum Reus nicht weiterspielt ist noch nicht bekannt - hoffentlich steckt keine Verletzung dahinter.

46. Minute: Überraschender WECHSEL bei Borussia Dortmund: Torschütze Reus bleibt draußen, Alcacer ist neu im Spiel.

ANPFIFF 2. HALBZEIT

Das Unentschieden ist ein in der Summe gerechtes Halbzeitergebnis. Bremen ging nach einem indirekten Freistoß in der 6. Minute durch Rashica in Führung und verteidigte danach clever. Doch gegen Reus' direktes Freistoßtor unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war die Abwehr samt Torwart Pavlenka machtlos.

HALBZEIT

45. Minute +4: Marco Reus verwandelt diesen Freistoß eiskalt oben links.

45. Minute +3: Nochmal Freistoß für den BVB aus rund 18 Metern. Und TOR ⚽ für Dortmund!

42: Minute: Was auch immer die Dortmunder nach vorne versuchen: Die Bremer stehen immer goldrichtig und können die Angriffsbemühungen der Schwarzgelben im Keim ersticken.

38. Minute: Den Dortmundern fällt nicht viel ein. Sie finden noch keine Lücke in der Bremer Deckung.

34. Minute: Reus bekommt den Ball und läuft fast unbedrängt auf die letzte Kette zu, der Dortmunder Kapitän zeigt sich aber uninspiriert und vertändelt den Ball. Da war mehr drin!

32. Minute: Super Chance für Werder Bremen für den Torschützen Rashica. Doch sein Ball kullert am linken Pfosten vorbei.

31. Minute: Das hätte Gelb geben müssen: Hartes Einsteigen von Bargfrede gegen Pulisic, der den US-Amerikaner von den Beinen holt. Schiedsrichter Brych belässt es bei einer Ermahnung. Glück für Bremen.

27. Minute: Und die Bremer sind ballsicher, sie kombinieren gut, die Pässe kommen zum Mitspieler. Torschüsse hatten sie bisher jedoch erst zwei.

25. Minute: Dortmund nimmt das Tempo jetzt wieder etwas raus, sodass die Bremer wieder zu mehr Ballbesitz kommen.

21. Minute: 20 Minuten rum - Bremen hat das bisher ordentlich gemacht, muss jetzt aufpassen, sich nicht zu sehr hinten rein drängen zu lassen.

18. Minute: Dortmund wird immer stärker. Scheint sich von dem Schock des frühen Rückstands erholt zu haben. Bisher kommt aber nichts Zählbares dabei raus.

14. Minute: Gefährlicher Freistoß von den Dortmundern geschossen von Reus. Doch es bringt "nur" eine Ecke ein. Danach bleibt der BVB am Ball und kommt durch Götzes Hacke fast zu einem Traumtor.

12. Minute: Alle Bremer jetzt teilweise in der gegnerischen Hälfte, das Offensivpressing klappt - die frühe Führung für den vermeintlichen Außenseiter geht soweit in Ordnung.

9. Minute: Wie schnell kann der Bundesliga-Spitzenreiter diesen frühen Rückstand verdauen? Aktuell wirken die Dortmunder etwas verunsichert.

6. Minute: Milot Rashica heißt der Torschütze. Der Freistoß wurde zuvor von Max Kruse ausgeführt, der den Ball halb hoch an der Mauer vorbeischießt. Rashica kommt irgendwie an den Ball und lenkt die Kugel unhaltbar an BVB-Torwart Oelschlägel vorbei ins Netz.

Freit sich über das Tor zum 1:0: Bremens Rashica

5. Minute: TOR ⚽ für Bremen durch einen abgefälschten Freistoß!

5. Minute: Gute Freistoßöglichkeit für Werder 20 Meter vor dem Tor des BVB.

3. Minute: Das Spiel ist wie fast immer beim BVB ausverkauft! 80.500 Zuschauer

ANPFIFF

20:44 Uhr: Die beiden Kapitäne reichen sich die Hände - heißt: in ein paar Sekunden ist Anpfiff!

20:42 Uhr: Werder-Geschäftsführer Frank Baumann, der 2009 noch im Kader stand und beim bisher letzten der sechs Pokalsiege der Grün-Weißen dabei war, erinnert an große Spiele in diesem Wettbewerb. "Werder hat eine große Pokaltradition. Das wissen auch unsere Spieler", sagte Baumann und ergänzte: "Heute schaut ganz Fußball-Deutschland auf uns, und wenn wir da ein gutes Spiel abliefern, kann uns das schon einen Schritt nach vorne bringen."

20:40 Uhr: Bis auf Langzeitausfall Fin Bartels und den erst kürzlich vom Asien-Cup zurückgekehrten Yuya Osako sind bei Werder alle Spieler einsatzbereit. Kohfeldt verzichtet auf Veljkovic und Harnik, stattdessen laufen Bargfrede und Rashica auf.

20:39 Uhr: Bei Borussia Dortmund ist mitten in der vorentscheidenden Saisonphase eine Erkältungswelle ausgebrochen. Der Tabellenführer muss unter anderem deshalb gleich auf fünf Profis verzichten. Vor allem bei den Torhütern ist die Not groß. Satt der beiden erkrankten Roman Bürki und dessen Ersatz Marvin Hitz hütete U23-Keeper Eric Oelschlägel das Tor. Für den ehemaligen Bremer ist es das Pflichtspieldebüt bei den Profis. Auch Jadon Sancho und Marcel Schmelzer fehlen erkältet. Lukasz Piszczek muss wegen Fußschmerzen aussetzen. Ob die fünf Profis am Samstag im Bundesliga-Duell mit Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen, war zunächst offen.

20:37 Uhr: Die Sinne sind bei den Dortmundern, die in den ersten beiden Pokalrunden die Zweitligisten Fürth und Union Berlin erst nach Verlängerung besiegten, aber auch aus einem anderen Grund geschärft. In den vergangenen 14 Pokal-Heimspielen ist der BVB nur einmal gescheitert: 2009 im Achtelfinale gegen Bremen (1:2).

20:34 Uhr: Der Respekt der Dortmunder vor dem Gegner ist nicht nur wegen des knappen 2:1-Erfolgs in der Liga im Dezember groß. "Bremen ist sehr gut organisiert. Es geht nach der Balleroberung sehr schnell nach vorne", sagte Favre und warnte besonders vor Max Kruse: "Er spürt den Fußball und bewegt sich sehr clever. Er ist sehr gefährlich."

20:31 Uhr: Borussia Dortmund träumt vom zweiten Double der Vereinsgeschichte. Doch im Pokal-Achtelfinale wartet in Werder Bremen eine knifflige Aufgabe auf den souveränen Bundesliga-Spitzenreiter.

20:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!