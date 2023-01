Breakdancer und Countertenor: Jakub Jósef Orliński

Sänger oder Tänzer? Jakub Jósef Orliński kann beides: als Countertenor ist er in der Opernwelt unterwegs, als Tänzer trainiert er auf der Straße. In beiden Disziplinen hat der Pole schon viele Preise gewonnen.

Warum die Deutschen so verrückt nach Brot sind

Wenn Deutsche ins Ausland reisen, vermissen sie meist die große Auswahl an verschiedenen Brotsorten, die sie aus der Heimat gewohnt sind. Was ist so besonders an deutschem Brot?

JR CHUO: mit Scherenschnitten Korallenriffe retten

JR CHUO aus Großbritannien ist von Korallen inspiriert. In seinen zarten Scherenschnitten ahmt er sie nach und will so auf ihre Gefährdung aufmerksam machen. Denn durch die Erwärmung der Ozeane sind sie stark bedroht.

Freak de l'Afrique: Afro-Beats für den Dancefloor

DJ Nomi und DJ Mista Wallizz bringen mit afrikanischen Beats die Dancefloors zum Kochen. Sie gehören zum Kollektiv Freak de l´Afrique und machen afrikanische Musik in Europa bekannt: Amapiano, Ndombolo und Coupé Décalé.

Die Geheimnisse der Ponte Vecchio in Florenz

Seit 1345 führt die berühmte Brücke Ponte Vecchio im norditalienischen Florenz über den Fluss Arno. Sie birgt allerhand Geschichten und Geheimnisse - der Fotograf Francesco Gasperini verrät einige davon.

