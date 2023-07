Brasilien will die WM 2023 für Marta gewinnen

Die Last des gelb-grünen Trikots kann sehr groß sein - und hat bei Weltmeisterschaften schon sehr schwer auf den Schultern der Brasilianerinnen gelastet. So war es auch vor vier Jahren, als bei der Viertelfinal-Niederlage gegen Gastgeber Frankreich Stürmerin Geyse auf dem Rasen saß und hemmungslos weinte - neben ihr Torhüterin Barbara, fassungslos an den Pfosten gelehnt.

Doch nun gibt es eine neue Chance. Nach dem souveränen WM-Auftaktsieg gegen Panama (4:0) in Adelaide, bei dem Ary Borges einen Hattrick erzielte, hat das Team von Trainerin Pia Sundhage bereits am Samstag in Brisbane gegen die Französinnen die Chance auf Wiedergutmachung. Die Spielerinnen wollen sich allerdings nicht unter Druck setzen lassen, sagt Brasiliens Kapitänin Rafaelle der DW.

"Ich denke, als Brasilianerinnen haben wir immer diesen Druck, denn wir lieben Fußball. Er ist immer die Sportart Nummer eins in unserem Land. Aber in der FIFA-Rangliste gehören wir nicht zu den Spitzenmannschaften. Wir werden bis zum Ende kämpfen, aber es ist nicht unsere Pflicht, das Turnier zu gewinnen. Wir werden einfach spielen und vielleicht die Chance bekommen, uns einen Stern auf die Brust zu setzen", so die 32 Jahre alte Verteidigerin.

Brasilien mit Erfahrung und Unbekümmertheit

Die Brasilianerinnen sind frühzeitig nach Australien gereist, um ein zweiwöchiges Trainingslager in einem Luxusresort an der Gold Coast in Queensland zu absolvieren. Das Quartier wurde sorgfältig ausgewählt, damit sich die Spielerinnen wohlfühlen. "Ich fühle, dass es einen brasilianischen Vibe gibt. Wir sind Brasilianerinnen. Wir lieben Fußball und haben Spaß am Spiel", sagt Raffaelle.

Hinter dem entspannten Äußeren verbirgt sich allerdings sehr wohl der ernsthafte Wille, die erste Weltmeisterschaft für ihr Land zu gewinnen. Die Mannschaft hat grundsätzlich das Potenzial dazu. Sie ist eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen wie Debinha, Rafaelle, Tamires und Andressa Alves sowie aufstrebenden Talenten wie Geyse, Borges und der erst 17 Jahre alten Aline Gomes.

Brasiliens Kapitänin Rafaelle (r.) weiß um den Druck, der auf ihrer Mannschaft lastet Bild: Sarah Reed/Getty Images

Und dann gibt es da ja noch diesen besonderen Talisman namens Marta im brasilianischen Team. Die 37-Jährige nimmt an ihrer bereits sechsten WM teil und will versuchen, ihre Torbilanz von 115 Treffern in 175 Länderspielen weiter zu verbessern. Marta, vielleicht der erste globale Superstar des Frauenfußballs, hat angekündigt, dass dieses WM-Turnier ihr letztes sein wird. Ihr Einfluss auf das Spiel und die Mannschaft könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagt Rafaelle: "Sie ist wirklich wichtig für uns, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon, denn sie ist ein großes Aushängeschild für den Frauenfußball."

Superstar Marta als Vorbild

Brasiliens Assistenztrainerin Lilie Persson fügt hinzu, dass Marta auch in ihrem fortgeschrittenen Alter und trotz ihrer zunehmenden Verletzungsanfälligkeit ein perfektes Vorbild sei. "Sie ist so wettbewerbsorientiert. Bei jedem Training gibt sie immer ihr Bestes, in jedem Detail", sagt die Schwedin. "Aber gleichzeitig ist sie ein so bescheidener Mensch. Ich glaube, das ist es, was Marta zur besten Spielerin der Welt gemacht hat."

Marta (r.) hat angekündigt, dass dies ihre letzte WM ist Bild: Sarah Reed/Getty Images

Obwohl die sechsmalige Weltfußballerin - wie US-Star Megan Rapinoe - ihren Rücktritt angekündigt hat, verrät die brasilianische Kapitänin Rafaelle, dass sie Marta während des Turniers umstimmen wolle. Sollte ihr dies nicht gelingen, möchte sie ihre Teamkollegin zumindest mit einem absoluten Höhepunkt verabschieden: dem ersten WM-Sieg für Brasilien.

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert