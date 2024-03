Selbst der Präsident kommt ins Schwitzen. Bei einer Ministerkonferenz am Montag in Brasília war unschwer zu erkennen, dass die Hitze auch nicht an Staatschef Lula da Silva vorbei geht. Die gute Nachricht: Ab diesen Mittwoch sollen die Temperaturen endlich nachlassen und in den kommenden Tagen soll dann auch Regen möglich sein.