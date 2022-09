DW Nachrichten

Brasilien: 200 Jahre Unabhängigkeit mitten im Wahlkampf

Brasilien feiert den 200. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Portugal und Präsident Jair Bolsonaro nutzt auch diesen Anlass, seinen Machtanspruch zu zementieren. Am 2. Oktober stehen Wahlen an und Bolsonaro will den Präsidentenposten auf keinen Fall räumen.