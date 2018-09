Brandenburger Tor schmückt sich mit Streetart-Installation

Berliner Wahrzeichen: Brandenburger Tor

'Tear down this wall!'

Am 12. Juni 1987 hielt der damalige US-Präsident Ronald Reagan vor dem Brandenburger eine gefeierte Rede mit einer historisch gewordenen Aufforderung: "Mr. Gorbatschow, tear down this wall.", rief er. "Öffnen Sie dieses Tor." Über Lautsprecher waren seine Worte auch auf der Ostseite zu hören. Niemand ahnte, was zwei Jahre später geschehen sollte.