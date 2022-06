Brand Integrity Officer (BIO)

Die Position im Directorate General wurde neu geschaffen; der BIO berichtet direkt dem Intendanten. Der Brand Integrity Officer soll intern und insbesondere in Geschäftsbeziehungen der DW den Werteanspruch aus DW-Gesetz und Leitbild durchsetzen.

Besonderes Augenmerk gilt dabei möglichen Reputationsrisiken für die DW. Der BIO übernimmt so eine zentrale Rolle beim Schutz der Marke und der Reputation der DW. Darüber hinaus wirkt er an der Weiterentwicklung von Werte- und Markenversprechen der DW mit. Dabei arbeitet er eng mit der Compliance-Beauftragten, Annelie Gröniger, zusammen.

Yıldız arbeitet seit 2014 bei der DW, zuletzt bei Corporate Strategy. Hier betreute er die Strategieentwicklung bei Türkisch, Arabisch, Culture and Lifestyle sowie Sports, zudem erarbeitete er die Evaluationsberichte 2017 und 2021. Zuvor leitete er unternehmensweite Strategieprojekte, darunter "DW 2035", die On-Demand-Strategie und die strategische Ausrichtung von +90.

Yıldız studierte Wirtschaftswissenschaften an der School of Oriental and African Studies in London und Politikwissenschaften an der Ecole des hautes études en sciences sociales in Paris.



Kontakt:

cagda.yildiz@dw.com