Hollywoodstar Brad Pitt: zu Hause in allen Genres

Bullet Train (2022)

Auftragskiller Ladybug (Pitt, links) soll in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug einen Job erledigen. Dummerweise sind Kollegen von ihm an Bord, die ihm dabei in die Quere kommen. Sie haben zwar jeder einen eigenen Auftrag, dennoch scheinen alle etwas miteinander zu tun zu haben. Daher endet die Höllenfahrt auch nicht an der Endstation. Der Film kommt am 4.8. in die deutschen Kinos.