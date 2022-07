Brückeneinsturz in Genua: Prozess gegen Dutzende Angeklagte

10. Jahrestag des Loveparade-Unglücks: "Das tut unheimlich weh"

21 Glockenschläge erinnern in Duisburg an die Menschen, die hier am 24. Juli 2010 starben. 21 Tote, 652 Verletzte, ein Prozess ohne Urteil - die Loveparade belastet Angehörige wie Gabi Müller bis heute.