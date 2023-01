Glückbringender Reiskuchen: Nian gao

Nian gao bedeutet "klebriger Kuchen", klingt aber wie "hohes bzw. großes Jahr". In China glaubt man, dass der Verzehr an Neujahr das Einkommen erhöhen, zu einer Beförderung bei der Arbeit oder zum finanziellen Wohlstand der Kinder beitragen kann. "Nian gao" verspricht eine goldene Zukunft. Das Dessert gibt es als "mochi" auch in japanischer oder, wie hier, als "tikoy" in philippinischer Variante.