Bräuche im Advent

Adventskränze, Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, Plätzchen backen – für viele Menschen in Deutschland ist die Zeit vor Weihnachten eine besondere Zeit mit vielen Traditionen und Bräuchen. Charakteristisch für die Adventszeit sind beispielsweise Lebkuchen, die man auf den vielen Weihnachtsmärkten Deutschlands kaufen kann. Stürzen Sie sich mit Ihren Lernenden und der Band EINSHOCH6 ins vorweihnachtliche Vergnügen ...



So können Sie vorgehen:

Bereiten Sie Ihre Teilnehmenden auf das Thema Weihnachten vor. Als Vorentlastung eignen sich besonders die Video-Folgen Der Weihnachtsmarkt und Backen mit EINSHOCH6, die das Wortfeld rund um weihnachtliche Traditionen erschließen.

Teilen Sie nach der Sichtung das Arbeitsblatt „Lebkuchenherzen für alle“ aus und fordern Sie die Lernenden auf, sich zu überlegen, wem sie die Lebkuchenherzen mit den verschiedenen Sprüchen schenken würden. Geben Sie gegebenenfalls Hinweise zu den Formulierungen auf den Herzen und diskutieren Sie im Plenum, in welcher Beziehung man zum Beschenkten stehen muss. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler jeweils ein eigenes Herz mit einem Spruch kreieren und dieses jemandem widmen. Die Herzen können im Plenum vorgestellt werden.



Benötigte Materialien:

Lektion „Der Weihnachtsmarkt“ (Video)

Lektion „Backen mit EINSHOCH6“ (Video)

Arbeitsblatt „Lebkuchenherzen für alle“

farbige Stifte



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionmenü auf "Extras" klicken. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.