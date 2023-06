DW Nachrichten

Bosniens Fluss Drina von Plastikmüll verseucht

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sammelt sich mindestens zweimal im Jahr am Fluss Drina hinter einer Müllsperre tonnenweise Plastikmüll an. Die Sperre wurde von einem Wasserkraftwerk in der Nähe der bosnischen Stadt Visegrad errichtet.