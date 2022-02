Borussia Mönchengladbach verpasst Befreiungsschlag

Borussia Mönchengladbach bleibt im Krisenmodus, wenn auch mit leichtem Hoffnungsschimmer: Im ersten Spiel nach dem überraschenden Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl verpasste die Borussia einen echten Befreiungsschlag, holte bei Arminia Bielefeld mit einem 1:1 (1:1) aber immerhin einen Punkt. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter tat sich dabei lange schwer. Die Arminen waren anfangs das bessere Team und gingen durch ein Traumtor in "Arjen-Robben-Manier" per Schuss in den Winkel von der Strafraumecke durch Janni Serra verdient in Führung (19. Minute). Gladbach wirkte streckenweise überfordert, schaffte aber durch Alassane Plea überraschend das 1:1 (38.). Nach der Pause befreite sich Gladbach, spielte besser, und hatte einige gute Konterchancen - ein zweites Tor gelang aber nicht. "Es ist ein Schritt vorwärts", sagte Borussen-Torwart Yann Sommer dennoch. "Wir wollten in unserer Situation mit Mut auftreten, das ist uns phasenweise gelungen. Wir müssen da durch. Wir müssen richtig fighten, um Punkte zu holen."

Genau wie Mönchengladbach hat der 1. FC Union Berlin sein erstes Spiel nach dem überraschenden Abgang von Stürmer Max Kruse zum VfL Wolfsburg nicht gewonnen. Im Gegenteil: Die Unioner unterlagen beim FC Augsburg verdient mit 0:2 (0:1). Für den FCA, der zuvor fünfmal nicht gewinnen konnte, trafen Michael Gregoritsch (16.) und André Hahn (59.).

Köln und Mainz gewinnen

Weiterhin von der Europapokal-Teilnahme träumen darf der 1. FC Köln, für den Torjäger Anthony Modeste beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Freiburg einmal mehr der Matchwinner war. Der Franzose erzielte seinen 14. Saisontreffer (23.), es blieb das einzige Tor der Partie - zumindest das einzig gültige. Freiburg wurde zwar in der zweiten Halbzeit immer besser und machte Druck auf das Kölner Tor, hatte aber Pech, als der 1:1-Ausgleich nach Videobeweis nicht zählte (50.).

Kölns Torjäger Anthony Modeste fackelt nicht lange, sondern schießt direkt - und trifft zum 1:0

Nico Schlotterbeck stand beim Schuss von Roland Sallai knapp im Abseits und behinderte die Sicht von FC-Torhüter Marvin Schwäbe. Kölns Trainer Steffen Baumgart verpasste den Erfolg seiner Mannschaft. Wegen eines positiven Coronatests am Mittwoch, konnte er nicht im Stadion dabei sein. Köln ist nun Sechster der Tabelle und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Auch der FSV Mainz 05 darf nach oben schielen. Allerdings mussten die Zuschauer beim 2:0 (0:0)-Sieg der Mainzer gegen die TSG Hoffenheim lange auf ein Tor warten. Dann aber fielen binnen weniger Minuten gleich zwei Treffer: Jae-Sung Lee (79.) und Moussa Niakhaté per Handelfmeter (83.) waren die Torschützen. Mainz baute mit dem Sieg den Abstand zur Abstiegszone aus. Hoffenheim fiel dagegen durch die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge aus den Europapokalplätzen heraus.

Frankfurt geht dreimal in Führung

In Stuttgart waren bei der 2:3 (1:1) Niederlage des VfB gegen Eintracht Frankfurt zunächst Eckstöße die einträglichsten Situationen. Vor 10.000 Zuschauern traf Evan Ndicka nach einer Ecke für die Gäste (7.), kurz vor der Pause glich Waldemar Anton ebenfalls nach einer Ecke aus (42.). Es war der erste Stuttgarter Treffer nach zuvor 518 torlosen Minuten.

Ecke - Tor: Evan Ndicka (Rückennummer 2) trifft zum 1:0 für Eintracht Frankfurt

Direkt nach der Pause ging es mit dem nächsten "Ecken-Tor" weiter: Ajdin Hrustic verwertete einen Eckball mit einem sehenswerten Volleyschuss von der Strafraumgrenze und traf zum 2:1 für Frankfurt (47.). Stuttgart schaffte - diesmal ohne Eckstoß - durch Sasa Kalajdzic erneut den Ausgleich (70.), doch Frankfurt hatte Glück, als ein Weitschuss von Hrustic noch unhaltbar abgefälscht wurde und zum Frankfurter Siegtreffer im Tor einschlug (77.). Stuttgart wartet nun schon seit sechs Bundesliga-Spielen auf einen Sieg und bleibt Vorletzter der Tabelle. Entsprechend frustriert analysierte VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger: "So reicht es nicht. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme."

Punkteteilung in Berlin

Hertha BSC wartet im Jahr 2022 auch nach fünf Pflichtspielen im Olympiastadion weiter auf den ersten Heimsieg. Die Partie gegen den VfL Bochum endete 1:1 (1:0). Nach dem Führungstreffer durch Ishak Belfodil (23.) gelang dem ehemaligen Union-Profi Sebastian Polter vor 3.000 Fans der Ausgleich für die Gäste (48.). Die Herthaner verpassten es damit, sich in der Tabelle von der Abstiegszone abzusetzen, auch Bochum bleibt am oberen Ende der Gefahrenzone.

Der 21. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Serra (19.), 1:1 Plea (38.)

1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Modeste (23.)

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Ndicka (7.), 1:1 Anton (42.), 1:2 Hrustic (47.), 2:2 Kalajdzic (70.), 2:3 Hrustic (77.)

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Lee (79.), 2:0 Niakhaté (83./Handelfmeter)

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Gregoritsch (16.), 2:0 Hahn (59.)

Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Belfodil (23.), 1:1 Polter (48.)

FC Bayern München - RB Leipzig -:- (18:30 Uhr MEZ)

Sonntag, 6. Februar:

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen -:- (15:30 Uhr MEZ)

VfL Wolfsburg - SpVgg. Greuther Fürth -:- (17:30 Uhr MEZ)