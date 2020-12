Borussia Mönchengladbach feiert Punktgewinn, BVB einen Sieg

Dramatisch bis zum Schluss war das 3:3 (3:1) zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach: zwei Elfmeter, ein Platzverweis und drei Treffer von Gladbachs Kapitän Lars Stindl - zwei davon in der Nachspielzeit. "Wir haben alles investiert und auch emotional auf den Platz gebracht. Hätten wir noch ein paar Minuten länger gespielt, hätten wir vielleicht noch gewonnen", befand Stindl.

Lange hatte es allerdings nach einer Gladbacher Niederlage ausgesehen. Frankfurt, seit nun neun Spielen sieglos, schoss in der ersten Halbzeit drei Treffer in nur zehn Minuten. Die zwischenzeitliche Führung zum 2:1 war jedoch umstritten, weil der Ball bei einem Freistoß nicht geruht hatte. Dies allerdings ist keine Sache für den Videoschiedsrichter, sondern fällt unter die Tatsachenentscheidung. Bei der Borussia stieß das auf Unverständnis.

Die Borussia kann ihren Negativtrend dennoch nicht abwenden: Nur sieben Punkte aus den letzten sechs Spielen stehen in der Bundesliga zu Buche, der volle Terminkalender und die dadurch entstandene Dauerbelastung spielt dabei wohl auch eine entscheidende Rolle.

Dass auch Marco Rose weiter eine zentrale Rolle im Verein spielt, davon ist Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl überzeugt: Momentan liege die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent, dass der Coach über den Sommer hinaus in Gladbach bleibt, "weil er einen Vertrag hat, weil wir erfolgreich sind und weil es nichts gibt", sagte Eberl dem TV-Sender Sky. Einen Anruf von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe er noch nicht bekommen. Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund wird Rose wird als einer seiner Nachfolger gehandelt.

Union und VfB im Höhenflug

Ähnlich dramatisch wie in Frankfurt ging es auch in Stuttgart zu - auch hier stach ein Joker: Doppeltorschütze Sasa Kalajdzic. Mit dem Schlusspfiff kam der VfB Stuttgart noch zum 2:2-Ausgleich gegen Union Berlin. Doch beide Vereine gehen als Gewinner vom Platz. Mit jeweils vier Siegen und sechs Unentschieden sammelten die beiden Überraschungsteams 18 Punkte an den bisherigen zwölf Spieltagen. So setzt man sich oben fest.

Die frechen Hauptstädter sahen zunächst wie die sicheren Sieger aus, allein in der ersten Halbzeit hatten sie zwölf Torschüsse. Stuttgart konnte nicht an die 5:1-Torgala gegen Dortmund anknüpfen, die Offensivwechsel des Aufsteigers wurden aber am Ende dennoch belohnt.

Kein "Total"-Umbruch beim BVB

Gab sein Startelfdebüt in der Bundesliga: Youssoufa Moukoko (2.v.l.)

Es war die einzige Änderung, die der neue Interimstrainer Edin Terzic bei seiner Bundesliga-Premiere in der Startelf vornahm - und die sorgte für das zweite Debüt des Abends: Das 16-jährige Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko durfte erstmals von Beginn an spielen. Der ehemalige Favre-Assistent verzichtete also auf einen Total-Umbruch. Sein Motto: Ein Tor mehr erzielen als der Gegner und nicht nur Gegentore verhindern. Das hat geklappt: Dortmund gewann mit 2:1 (1:1) bei Werder Bremen und damit zum ersten Mal nach drei sieglosen Bundesligaspielen. "Spielerisch war es noch nicht das, wie wir uns das bis zum Ende vorstellen. Viel wichtiger ist aber, dass wir eine Reaktion gezeigt haben", sagte Terzic dem TV-Sender Sky.

In einem wenig hochklassigen Spiel trennten sich Hertha BSC und der FSV Mainz mit 0:0. Mainz bleibt mit erst sechs Punkten weiter tief in der Abstiegszone.

Der 12. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:3 (3:1)

Tore: 0:1 Stindl (14. Minute), 1:1 Silva (22./Handelfmeter), 2:1 Silva (24.), 3:1 Barkok (32.), 3:2 Stindl (90./Foulefmeter), 3:3 Stindl (90.+5)

Gelb-rote Karte: Abraham (81./wiederholtes Foulspiel)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 0:0 (0:0)

Tore: -

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Guerreiro (12.), 1:1 Möhwald (29.), 1:2 Reus (79./Nachschuss Foulelfmeter)

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Friedrich (4.), 0:2 Awoniyi (77.), 1:2 Kalajdzic (85.), 2:2 Kalajdzic (90.)

og/jk