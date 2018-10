Borussia Dortmund schlägt Atletico Madrid

DORTMUND - ATLETICO 4:0 (1:0)

GALATASARAY - SCHALKE 0:0 (0:0)

-----------------

ABPFIFF

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: TOR für Dortmund von "Doppelpacker" RAPHAEL GUERREIRO. Atletico hat da ganz klar gepennt.

87. Minute: GELBE KARTE für Atletico-Spieler DIEGO COSTA nach einem Frustfoul gegen Witsel.

83. Minute: TOR für Dortmund. Götze passt zu Hakimi, Hakimi gibt weiter an JADON SANCHO und der schiebt ein. Wieder ein Einwechselspieler. Für Madrid war es das wohl.

82. Minute: GELBE KARTE für Atletico-Spieler FILIPE LUIS.

82. Minute: Der BVB setzt jetzt auf zwei Viererketten. Jetzt gilt es, das Ergebnis zu halten.

80. Minute: Griezmann trifft das Außennetz. Er hat das Spiel noch nicht aufgegeben.

79. Minute: WECHSEL beim BVB - JADON SANCHO kommt für CHRISTIAN PULISIC.

78. Minute: Glück für Dortmund: Lemar zimmert den Ball an den rechten Pfosten.

73. Minute: TOR für Dortmund. Einwechselspieler RAPHAEL GUERREIRO schiebt das Ding mit dem Schienbein rein, nachdem Hakimi sauber gepasst hat. Oblak ist auf dieser kurzen Distanz chancenlos.

70. Minute: WECHSEL bei Atletico - ANGEL CORREA kommt für SAUL.

66. Minute: Hakimi und Reus wollen beide den Ball in den Kasten drücken - zu Zweit auf einer Spur kann ja nicht gut gehen. Da hätte Hakimi zurückbleiben müssen. Immerhin: die erste Riesenchance in der zweiten Halbzeit.

63. Minute: Angriff der Borussia: Götze sieht den startenden Reus, der aber braucht zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Unterdessen hat sich Madrid sortiert.

62. Minute: WECHSEL beim BVB - RAPHAEL GUERREIRO kommt für JACOB BRUUN LARSEN.

58. Minute: Madrid legt jetzt richtig zu, macht Druck aufs gegnerische Tor, die Angreifer bieten sich flink an. Der BVB hingegen bricht hinten raus ein. Das riecht nach Ausgleich.

54. Minute: Madrid ist jetzt im Spiel und der BVB wieder wach. Das 1:0 über die Runden bringen, wäre ein bisschen hochgegriffen.

53. Minute: Pfostentreffer von Saul- so schnell könnte es gehen - da wäre Bürki nicht rangekommen. Glück gehabt, Dortmund.

49. Minute: Atletico kommt frisch aus der Kabine und versucht es mit einer Ecke. Kein Problem für Bürki, der sicher hält.

46. Minute: Wichtig für Dortmund: Piszczek spielt trotz eines Cuts am Auge weiter.

46. Minute: WECHSEL bei ATLETICO - RODRI kommt für THOMAS.

WIEDERANPFIFF

Borussia Dortmund führt nach dieser ersten Halbzeit verdient gegen Atletico Madrid. Die Mannschaft von Trainer Favre spielt temporeich und taktisch diszipliniert. Atletico spielt ohne Finesse und bleibt ohne große Torchance. Lediglich Griezmann hatte eine Möglichkeit, der Ball landete jedoch am Außennetz.

HALBZEIT

45. Minute +1: Dortmund spielt jetzt in Unterzahl, weil Piszczek nach dem Foul von Lemar blutet und behandelt werden muss.

45. Minute +1: GELBE KARTE für THOMAS LEMAR von Atletico.

38. Minute: TOR für Dortmund. AXEL WITSEL macht´s - zwar abgefälscht, aber drin ist drin. Diese Führung für den BVB ist absolut verdient.

36. Minute: WECHSEL MAHMOUD DAHOUD kommt für THOMAS DELANEY.

36. Minute: Delaney muss jetzt doch vom Rasen, er fällt verletzungsbedingt aus.

35. Minute: GELBE KARTE für Atletico-Spieler THOMAS.

32. Minute: Im Gegenzug versucht es Griezmann für Atletico, der Ball jedoch geht auch hier am Kasten vorbei.

31. Minute: Aktion mit Tempo und Dortmund wird gefährlich. Pulisic aber verfehlt den Kasten und zieht den Ball links vorbei.

29. Minute: Atletico versucht es immer wieder und läuft Dortmund früh an. Hakimi und Witsel aber klären geschickt.

27. Minute: Delaney ist wieder dabei.

25. Minute: Beim Kopfballduell weggeknickt, jetzt wird Delaney noch behandelt.

21. Minute: Witsel versucht es mit einem Distanzschuss von halblinks, ziemlich präzise und mit Wums, aber Oblak hält.

20. Minute: Die echten Torchancen fehlen bislang auf beiden Seiten.

17. Minute: Von Angst keine Spur. Borussia Dortmund ist voll im Spiel. Mario Götze macht einen guten Job. Von Griezmann hingegen haben wir noch nicht viel gesehen.

4. Minute: GELBE KARTE für BVB-Spieler ABDOU DIALLO.

12. Minute: Griezmann schießt flach aus halbrechter Position - Ecke für Madrid.

10. Minute: Freistoß für Dortmund nachdem Hernandez Götze umhaut. Reus führt aus auf den langen Pfosten, aber Witsel und Diallo kommen nicht ran.

6. Minute: Es wird zum ersten Mal laut, als Dortmund vor das Atletico-Tor kommt: Pulisic will den Ball in den Strafraum der Spanier stecken, aber die Gäste können klären.

5. Minute: "Es wird wichtig sein, Geduld zu haben. Atletico kann extrem gut verteidigen. Wir werden nur wenig Torchancen bekommen", sagte Reus vor dem Spiel. Wir sind gespannt! In den ersten Minuten nehmen sich beide Teams nichts.

ANPFIFF

20:58 Uhr: Und mit dieser Aufstellung gehen die Gäste in die Partie:

13 Oblak - 20 Juanfran, 2 Godin, 21 Lucas, 3 Filipe Luis - 6 Koke, 5 Thomas - 11 Lemar, 8 Saul - 19 Diego Costa, 7 Griezmann

20:54 Uhr: Überraschend in der Startelf steht Mario Götze. Hingegen fehlt Paco Alcacer im dritten Gruppenspiel. Der zuletzt treffsichere Torjäger steht nicht im Kader für das Duell, nachdem er am Samstag beim VfB Stuttgart wegen einer Oberschenkel-verhärtung ausgewechselt werden musste.

20:53 Uhr: Mit dieser Startelf möchte der BVB die Punkte zu Hause behalten:

20:49 Uhr: Mit weißer Weste Spitzenreiter in der Bundesliga brennt Borussia auf dieses Spiel gegen Atletico Madrid. Immerhin: Mit einem Sieg steht der BVB so gut wie im Achtelfinale. Die Ausgangslage ist für die Gäste allerdings gleich, denn Atletico liegt ebenso wie Dortmund mit sechs Punkten vorn in der Gruppe A.

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!