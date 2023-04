Borussia Dortmund scheitert an RB Leipzig im DFB-Pokal

Am Ende dieses für Borussia Dortmund frustrierenden Abends bediente sich Edin Terzic einer wunderbaren Metapher. "Für uns gibt es kein Morgen in diesem Wettbewerb", fasste der BVB-Trainer das Aus im DFB-Pokal zusammen. Zuvor hatte er das 0:2 bei Titelverteidiger RB Leipzig als "scheiß Abend" bezeichnet und lag damit ebenso richtig. Die Leistung des BVB war irgendwo zwischen erschreckend und indiskutabel. Einen Schuss aufs Tor brachten die Gäste zustande, in der Nachspielzeit wohlgemerkt.

Terzic lobt nur Kobel

Verloren sie beim BVB nach der Niederlage in München und dem einhergehenden Verlust der Bundesliga-Tabellenführung nicht die Fassung, so wirkte Terzic nach dem Pokal-Aus fast geschockt. Einzig Torhüter Gregor Kobel, der in München zuletzt noch böse gepatzt hatte, wurde lobend erwähnt. Man habe "kollektiv kein gutes Spiel gezeigt", sagte der BVB-Coach. Der Keeper sei "der Einzige, den wir rausnehmen können."

Der Fehler von BVB-Torwart (re.) gegen Bayern München leitet die Niederlage seiner Mannschaft ein.

Kobels schwerer Fehler hatte am vergangenen Wochenende die schmerzhafte 2:4-Niederlage bei Bayern München eingeleitet. Der Schweizer habe laut Terzic in Leipzig jedoch "eindrucksvoll bewiesen, dass das, was ihm am Samstag in München passiert ist, ihn nicht beeinflusst hat."

Meisterschaft bleibt das Ziel

Ebenso wie Leipzig war Dortmund in dem Wissen in das Viertelfinale gegangen, dass der FC Bayern als Gegner nicht mehr infrage kommt. RB-Coach Marco Rose gab offen zu, genau das vor dem Spiel gegenüber seiner Mannschaft thematisiert zu haben. "Die Chance war groß, den Pokal zu holen", sagte Terzic. Nun spielen Leipzig, Frankfurt, Freiburg und Stuttgart die Trophäe unter sich aus.

Dem BVB bleibt nach dem Aus in der Champions League und dem Pokal nun noch der Kampf um die Meisterschaft. Der Rückstand zu Spitzenreiter München beträgt zwei Punkte. Doch angesichts der Leistung wollte Terzic das nicht thematisieren: "Es wäre vermessen, darüber zu sprechen. Wir müssen das erst einmal von der Leistung her geraderücken." Für ihn persönlich war es die erste Niederlage im DFB-Pokal. 2021 hatte er mit dem BVB den Pokal in Berlin gewonnen, der Gegner im Finale: RB Leipzig. das damals chancenlos blieb.