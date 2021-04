Borussia Dortmund: Champions League verspielt?

Herber Rückschlag für Borussia Dortmund: Der Tabellenfünfte leistete sich im Spiel gegen den Vierten, Eintracht Frankfurt, eine bittere 1:2 (1:1)-Niederlage. Mit einem Erfolg wäre man bis auf einen Punkt an den Frankfurtern drangewesen und hätte sich weiter gute Chancen auf das Erreichen der Champions League machen können. Doch das so wichtige Spiel begann für die Dortmunder denkbar schlecht: Nach einer Flanke von Filip Kostic überwand BVB-Verteidiger Nico Schulz den eigenen Torwart Marwin Hitz mit einem verunglückten Kopfball (11. Minute). Die Frankfurter Defensive stand danach gut und ließ Dortmund kaum zum Abschluss kommen. Erst kurz vor der Pause stocherte Mats Hummels den Ball nach einem Eckstoß über die Linie (44.).

Danach war der BVB stärker, hatte aber Pech im Abschluss. BVB-Torjäger Erling Haaland vergab einige Möglichkeiten und wurde mit Fortdauer des Spiels immer frustrierter. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Dortmunder dann Glück, dass die vermeintliche 2:1-Führung für die Eintracht nicht zählte, weil Torschütze Stefan Ilsanker im Abseits gestanden hatte. In der Schlussphase warf der BVB alles nach vorne und fing sich ein Kontertor ein. André Silva erzielte per Kopf seinen 22. Saisontreffer (87.). Durch den Sieg bauten die Frankfurter ihren Vorsprung auf den BVB auf sieben Punkte aus.

Tabellenführer FC Bayern München tritt am Abend im Top-Spiel des 27. Spieltags gegen den Zweiplatzierten RB Leipzig an.

Wolf-Sieg zum Einstand

Erleichterte Gesichter gab es bei Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself durfte sich beim Debüt des neuen Trainers Hannes Wolf über einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Schalke 04 freuen. Beim ersten Auftritt nach der Trennung von Peter Bosz ging Leverkusen durch eine Kombination zweier Profis in Führung, die unter Bosz eher einen schweren Stand hatten: Kerem Demirbay brachte den Ball scharf vor das Schalker Tor, Lucas Alario brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten (26.).

Nach der Pause sorgten dann zwei eingewechselte Spieler für eine kleine Vorentscheidung: Florian Wirtz bediente Patrik Schick, der Schalkes Torhüter Frederik Rönnow keine Chance ließ (71.). Kurz vor dem Ende traf für den FC Schalke noch der zurückgeholte "Retter" Klaas-Jan Huntelaar (81.). Es war der erste Treffer für den Tabellenletzten, seit Trainer Dimitrios Grammozis die Verantwortung trägt, die Wende schafften die Schalker aber nicht mehr.

Wolfsburg kann für Königsklasse planen, Abstiegszone bleibt eng

Einen großen Schritt in Richtung Champions League hat der VfL Wolfsburg gemacht. Die "Wölfe" besiegten den 1. FC Köln mit 1:0 (0:0) und festigten Rang drei in der Tabelle. Allerdings waren beim Duell des Königsklassen-Anwärters gegen den Abstiegskandidaten überraschend die Kölner die bessere Mannschaft und hatten auch vor der Pause die beste Torchance: Jonas Hector traf aus kurzer Distanz aber nur die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel wurde Wolfsburg stärker und belohnte sich schließlich mit dem 1:0 durch Josip Brekalo (69.). Kölns Trainer Markus Gisdol wechselte in der Schlussphase vier Mal, ein Tor gelang aber nicht mehr. Die Wölfe haben nun bereits elf Punkte Vorsprung auf die fünftplatzierten Dortmunder, Köln muss als 16. mit 23 Punkten dagegen weiter um den Klassenerhalt bangen.

Das wäre die Führung gewesen: Jonas Hector trifft in der ersten Halbzeit nur die Latte

Denn während der FC punktlos blieb, trennten sich mit FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld zwei Abstiegskonkurrenten im direkten Duell 1:1 (0:0) und ergatterten wenigsten jeweils einen Zähler. Zunächst brachte Daniel Brosinski die Mainzer per Foulelfmeter in Führung (56.). Dann glich Andreas Voglsammer, nachdem ein Freistoß in der Mauer hängengeblieben war, mit einem Weitschuss aus (75.). Mainz ist mit 25 Punkten 14., Bielefeld liegt punktgleich mit Köln auf Platz 17.

Nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird dagegen der FC Augsburg, der sich gegen die TSG Hoffenheim mit 2:1 (2:0) durchsetzen und den 100. Sieg seiner knapp zehnjährigen Bundesliga-Zugehörigkeit feiern konnte. Ruben Vargas brachte die Augsburger schon früh durch einen Konter in Front (8.). André Hahn erhöhte durch einen weiteren erfolgreich abgeschlossenen schnellen Gegenangriff auf 2:0 (22.). Hoffenheim kam durch einen sehenswerten Treffer per Dropkick von der Strafraumgrenze durch Robert Skov nur noch zum späten Anschlusstreffer (86.).

Der 27. Spieltag in Zahlen:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Tore: Schulz (11./Eigentor), 1:1 Hummels (44.), 1:2 Silva (87.)

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Alario (26.), 2:0 Schick (71.), 2:1 Huntelaar (81.)

FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Vargas (8.), 2:0 Hahn (22.), 2:1 Skov (86.)

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Brosinski (56./Foulelfmeter), 1:1 Voglsammer (75.)

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Brekalo (69.)

RB Leipzig - Bayern München -:- (Anstoß 18:30 Uhr MESZ)

Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg -:- (20:30 Uhr)

VfB Stuttgart - Werder Bremen -:- (Sonntag, 15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Hertha BSC -:- (18 Uhr)