Borussia Dortmund bleibt zu Hause ungeschlagen

DORTMUND - GLADBACH 2:1 (1:1)

---------

Der Herbstmeister bringt das Ding nach Hause. Das stärkere BVB-Team gewinnt verdient mit 2:1 gegen Verfolger Mönchengladbach - durch Tore von Sancho (42.) und Marco Reus (54.). Kramer gleicht kurz vor der Pause zwischenzeitlich aus (45.+1.), doch die Fohlenelf kann sich gegen die überlegenen Gastgeber nicht durchsetzen. Jetzt sind es wieder neun Punkte Vorsprung, und der BVB lässt sich nach dem Spiel feiern - auch für eine wunderbare Hinrunde.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann können Sie die Partie hier im DW-Liveticker nochmal nachlesen.

ABPFIFF

90+3.: Johnson kommt nochmal vor das BVB-Tor - ist aber im Abseits.

90.+2.: Noch ein BVB-Wechsel: BRUUN LARSEN für Raphael GUERREIRO. Kostet alles Zeit, reklamieren die Mönchengladbacher.

90.+1.: Marius WOLF kommt beimBVBfür Torschütze Jaden SANCHO.

90. Minute: Traoré gibt hoch vor's Tor von Bürki, doch der Ball geht vorbei.

89. Minute: Und wieder ein ungenauer Pass auf Gladbacher Seite, diesmal von Cuisance.

86. Minute: Gelbe Karte für den neuen Mann Cuisance nach Foul an Götze.

85. Minute: Jetzt sieht es ein wenig so aus, als würde der BVB mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein. Mönchengladbach kommt etwas häufiger vor den BVB-Strafraum. Die Fans wollen nicht, dass hier etwas anbrennt: "Be-vau-bee, be-vau-bee."

81. Minute: Dieter Hecking wechselt nochmal. Florian NEUHAUS geht auf Mönchengladbacher Seite, für ihn kommt mit der Nummer 27 CUISANCE.

80. Minute: Neuhaus in aussichtsreicher Position am BVB-Strafraum, doch Weigl bereinigt die Situation.

77. Minute: Jetzt mal wieder ein Gladbacher Konter, der aber im Seitenaus landet.

75. Minute: Traoré kommt rechts durch, zieht den Ball auf's BVB-Tor, doch Bürki sieht wohl, dass der nur an den Außenpfosten geht. Der Torwart eher cool.

74. Minute: Jetzt kommt auf Gladbacher Seite Ibrahima TRAORÉ für Patrick HERRMANN.

73. Minute: Freistoß Guerreiro - Toprak danach deutlich über das Tor.

70. Minute: Jetzt kommt auf Gladbacher Seite mal Plea mit dem Ball in den Strafraum, aber er ist umgeben von Bewachern in Gelb-Schwarz, daher brennt jetzt für die Gastgeber hier nichts an.

68. Minute: Erster Wechsel bei Mönchengladbach. Christoph KRAMER hat fertig, dafür kommt Jonas HOFMANN.

65. Minute: Freistoß für den BVB nach Foul an Götze aus aussichtsreicher 20-Meter-Entfernung. Und Reus setzt den Ball mit ruhiger Präzision ... an den rechten Pfosten. Da wäre Yann Sommer völlig machtlos gewesen.

63. Minute: Mönchengladbach versucht, einmal ruhig einen Spielzug aufzubauen. Doch da will jetzt gerade nicht so viel gelingen. Und der BVB schaltet schnell um, wenn er die Chance hat.

58. Minute: Konterchance für Toprak, doch Beyer ist schnell genug und klärt auf Gladbacher Seite.

54. Minute: TOOR durch Marco REUS mit langem Bein, den Mario GÖTZE gut gesehen hat. Sancho hatte zuvor Gas gegeben, nachdem der Gladbacher Plea den Ball an der Dortmunder Strafraumgrenze verloren hatte. 2:1 für Dortmund. Verdient!

52. Minute: Reus schickt Sancho, Reus holt sich den Ball, Reus arbeitet nach hinten. Ein weiteres gutes Spiel des Dortmunder Kapitäns.

50. Minute: Witsel spielt Götze spitz an, doch der gerät ins Abseits.

48. Minute: Erste gute BVB-Chance nach der Pause. Götze nah am Tor, sieht Guerreiro im Rückraum, doch dann bleibt der Ball hängen.

46. Minute: Beide Borussen-Teams machen erstmal unverändert weiter.

ANPFIFF 2. HALBZEIT

Sie tasten sich ab, sie warten, sie stören früh - und so kommt nicht wirklich ein gutes Fußballspiel zustande. Doch für die Freunde taktischer Maßnahmen ist der Abend hochinteressant. Der BVB kommt nur selten schnell vor das Tor, doch einmal, und da holt Sancho mit einem Traumtor (42.) die Führung. Kurz vor der Pause dann etwas glücklich der Ausgleich für Mönchengladbach durch Kramer. Das bleibt spannend hier.

HALBZEIT

45.+1.: TOOR durch CHRISTOPH KRAMER nach einer Flanke von rechts für Mönchengladbach. Kramer hatte sich noch selbst an die Hand geköpft und dann verwandelt. Doch der Treffer zählt. 1:1.

War der Ball vorher an der Hand? Ja. War es deshalb ein Handspiel? Nein. Das zu erklären, fiel an dem Abend auch manchem Experten schwer: Christoph Kramer (Mitte) mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

42. Minute: TOOR durch SANCHO aus dem spitzesten Winkel von rechts. Und was für eines. Reus hatte Beyer gestört, der BVB schnappt sich den Ball und leitet endlich einmal eine schnelle Aktion ein. Und als wir schon dachten, Götze habe die Chance vertändelt durch seine Abgabe an den Engländer, trifft der zum 1:0 für den BVB.

41. Minute: Kurze Erregung, als Götze und Kramer beide das Bein sehr hoch haben und der Gladbacher mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden geht. Schiedsrichter behält die Ruhe und die Karten bei sich.

40. Minute: Schöne Aktion von Sancho über die rechte Seite. Doch nicht mehr.

36. Minute: Wieder versucht Witsel sein Glück aus der Distanz. das ist aber eigentlich nicht das Dortmunder Spiel, und auch nicht gerade ein Problem für Yann Sommer.

34. Minute: Jetzt der Wechsel beim BVB: Mario GÖTZE kommt für Paso ALCACER.

33. Minute: Rasche Aktion bei Gladbach - Hermann auf Neuhaus, der zieht ab. Kein Problem für Bürki, aber immerhin einmal eine Torszene für Mönchengladbach.

31. Minute: Alcacer wird heute kein Tor machen. Denn er muss angeschlagen vom Platz, Mario Götze macht sich bereit. Im Moment der BVB in Unterzahl.

30. Minute: Distanzschuß von Witsel. Der Gladbacher Torwart Sommer hat das Ding.

30. Minute: Mönchengladbach kommt mal wieder in die eigene Hälfte, doch lange nicht vor's Tor.

27. Minute: BVB-Ecke durch Sancho, Gladbach klärt.

25. Minute: Also - die Gastgeber klar mit den besseren Szenen und mehr Spielanteilen. Einerseits. Andererseits verstehen es die Mönchengladbacher, dem schnellen Spiel der Dortmunder bislang Grenzen aufzuweisen.

21. Minute: War da ein Handspiel im Spiel im Gladbacher Strafraum? Nein, sagt Schiedsrichter Zwayer und lässt weiterlaufen.

20. Minute: Das hätte das 1:0 sein können - Guerreiro schnappt sich den Ball von Kramer. Alcacer bringt Reus in aussichtsreiche Position, doch Sommer im Mönchengladbacher Tor pariert. Gute Chance.

19. Minute: Und dann ist plötzlich Hazard im Dortmunder Strafraum frei, doch Julian Weigel klärt zur Ecke. Gerade noch!

17. Minute: Über Reus und Witsel einmal quer über das ganze Feld, aber so richtig schnell werden die BVB-Tempokräfte sie (noch) nicht.

14. Minute: Sancho passt von rechts kurze Aufregung im Strafraum der Gäste, weil Guerreiro zu Boden geht. Doch ein Elfmeter ist das bei weitem nicht.

12. Minute: Gladbach kann sich etwas befreien. BVB-Mann Delaney bringt in der eigenen Hälfte Plea zu Fall. Doch der Freistoß ist eine harmlose Angelegenheit.

10. Minute: Alcacer blitzschnell in Richtung Gladbacher Strafraum, aber auch der zweite Versuch geht am Tor vorbei.

9. Minute: Von "Torhunger" ist ja immer die Rede, wenn es um den Erfolg dieser beiden Mannschaften geht. Und zwei Spieler haben da eine besondere Rolle:

7. Minute: Unsicherheiten in der Hintermannschaft von Mönchengladbach, allzu viele Ballverluste darf sich das Team nicht erlauben.

4. Minute: Erstes Raunen im Stadion - der Dortmunder Piszczek kommt von rechts in den Strafraum, holt die erste Ecke. Aber noch keine große Gefahr für Sommer im Gladbacher Tor.

3. Minute: Auch die in Weiß gekleideten Mönchengladbacher versuchen, dem BVB wenig Platz zu lassen. Abtasten in der Frühphase

1. Minute: Mönchengladbach in Ballbesitz, aber die Dortmunder stehen vorne und stören früh.

ANPFIFF!

20:30 Uhr: Würdigung der Bergleute im ganzen Stadion!

20:27 Uhr: Bengalos in der Gästekurve, und es knallt. Ob Schiedsrichter Felix Zwayer pünktlich anpfeifen kann?

20:25 Uhr: "Danke, Kumpel!" Der Gastgeber erweist einer Gruppe von Fußballfans die Ehre, die das Leben im Ruhrgebiet geprägt hat: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke präsentiert das Sondertrikot am Tag, an dem der Steinkohle-Bergbau in Deutschland eingestellt wird. "You'll never walk alone": die Hymne galt dort all die Jahre auch.

20:20 Uhr: "Es hat keinen Sinn, Spieler, die nicht bei 100 Prozent sind, in so einem Spiel einzusetzen", sagte der Mönchengladbacher Trainer Dieter Hecking - und muss daher zum Beispiel auf Lars Stindl verzichten. So geht er in Dortmund ins Spiel gegen den Herbstmeister: 1 Sommer - 17 Wendt, 5 Strobl, 15 Beyer, 19 Johnson - 6 Kramer - 32 Neuhaus, 8 Zakaria - 10 Hazard, 14 Plea, 7 Hermann

20:20 Uhr: Lucien Favre muss vor allem in der Defensive improvisieren. Das ist seine BVB-Startelf: 1 Bürki - 5 Hakami, 36 Toprak, 33 Weigl, 26 Pisczcek - 6 Delaney, 28 Witsel - 13 Guerrerio, 11 Reus, 7 Sancho - 9 Alcacer.

20:15 Uhr: Was für ein Abend in Dortmund: Wenige Tage vor Weihnachten gibt es nochmal ein großes Fußballfest mit den beiden Mannschaften, die gegenwärtige die Tabelle der Bundesliga anführen. Sechs Punkte Abstand hat der BVB, und die Fohlenelf aus Mönchengladbach will die Chance nutzen, diesen Abstand etwas kleiner werden zu lassen.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!