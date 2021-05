Heimliche Heirat: Boris Johnson sagt "yes!"

"Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in Westminster Abbey vermählt", teilte ein Regierungssprecher am Sonntagmittag mit. Mit Familie und Freunden feiern werde das Paar "im nächsten Sommer".

Die Zeitungen "The Sun" und "Mail on Sunday" hatten vorher vermeldet, es hätten lediglich rund 30 Gäste an der Zeremonie teilgenommen. Sie seien in letzter Minute eingeladen worden. Unter den derzeitigen Coronavirus-Beschränkungen in England dürfen Hochzeiten von maximal 30 Personen besucht werden.

Schon kurz nachdem die Nachricht bekannt geworden wurde, trudelten die ersten Glückwünsche ein. So schrieb die Erste Ministerin Nordirlands, Arlene Foster, auf Twitter: "Riesige Glückwünsche an Boris Johnson & Carrie Symonds zu eurer Hochzeit heute."

Carrie Symonds - von "First Girlfriend" zu First Lady

Der 56-jährige Premier und die 33-jährige ehemalige Kommunikationschefin seiner Konservativen Partei waren seit Ende 2019 verlobt. Im April 2020 war ihr Sohn Wilfred zur Welt gekommen. Laut "The Sun" wurden Johnson und Symonds von demselben Priester getraut, der auch Wilfred getauft hatte. Der kleine Sohn war demnach ebenfalls bei der Hochzeitsfeier dabei.

Carrie Symonds ist die dritte Ehefrau von Boris Johnson

Johnson war bereits zweimal verheiratet. Aus seiner zweiten Ehe mit der Anwältin Marina Wheeler stammen vier Kinder. Von ihr hatte er sich 2018 getrennt, als seine Beziehung mit der 23 Jahre jüngeren Symonds bekannt geworden war. Außerdem hat der Premier eine 2009 geborene Tochter aus einer Affäre. Angaben zu einem mutmaßlichen weiteren Kind aus einer außerehelichen Beziehung ließ Johnson bislang unkommentiert.

Johnson ist erst der zweite britische Premierminister, der während seiner Amtszeit geheiratet hat. Zuletzt tat dies der damalige britische Regierungschef Robert Jenkinson im Jahr 1822.

cw/wa (afp, dpa, ap)