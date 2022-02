„boostern“ zum Anglizismus des Jahres 2021 gewählt

Nach „Lockdown“ 2020 jetzt „boostern“: Auch der Anglizismus des Jahres 2021 kommt aus dem Bereich der Corona-Pandemie, wie eine Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin am 01. Februar 2022 bekanntgab. Überzeugt hat die Jury die Schnelligkeit, mit der das Wort seit Oktober 2021 die Lücke im Wortschatz gefüllt, und die Leichtigkeit, mit der es im Deutschen seinen Platz gefunden habe.



Das Verb „boostern“ bezeichnet im Deutschen das Auffrischen einer Corona-Schutzimpfung. Dabei sei es zwar den englischen Substantiven „booster-shot“ und „booster“ („Verstärker-Impfung“) entlehnt, aber als Verb sei „boostern“ wahrscheinlich „eine deutsche Eigenkreation“, so Stefanowitsch. Das dazu gehörende Verb sei „to boost“ – die Nebenform „to booster“ habe es bislang eher selten gegeben und könne demnach nicht als Vorbild für das deutsche „boostern“ gelten. Erst seit Anfang Januar 2022 fände sich auch „to booster“ häufiger im Englischen.



„boostern“ habe dabei einfach das grammatische Verhalten des inhaltlich verwandten Verbs „impfen“ übernommen, erklärte die Initiative „Anglizismen des Jahres“: „So, wie wir mit einem Impfstoff gegen eine Krankheit geimpft werden, werden wir auch mit einem Impfstoff gegen Corona geboostert.“ Von der im Deutschen bereits vorhandenen Formulierung „eine Auffrischungsimpfung geben/erhalten“ unterscheide sich „boostern“: Es beziehe sich speziell auf Corona-Impfungen.



Zudem liege die Betonung bei „boostern“ auf der Vergänglichkeit des Impfschutzes. Auch habe das Wort „einen optimistischen und dynamischen Beiklang, an den die Auffrischung einfach nicht heranreicht“.



Die Sprachinitiative um Stefanowitsch würdigt seit 2010 ausdrücklich den „positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes“. Zu den bisher ausgezeichneten Begriffen gehören unter anderem „Influencer“ (2017) und „Shitstorm“ (2011) oder auch die Wendung „... for future“ (2019).



(ip/sts)