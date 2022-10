BookTok: Wo junge Menschen Bücher entdecken

TikTok ist nicht nur eine App, auf der man lustige Videos teilt; unter dem Hashtag #BookTok reden Jugendliche auch über ihre Lieblingsbücher. Damit beeinflussen sie inzwischen sogar die Bestsellerlisten.

Drei aneinandergereihte Tik-Tok-Bildschirmansichten: Auf dem linken Bild steht ein junges Mädchen auf einer Holzleiter an ihrem Bücherregal und schaut sich dessen Inhalt an, das mittlere Bild zeigt eine junge Frau, die in einem mit lauter Lesezeichen versehenen Buch liest, und auf dem rechten Bild ist eine Jugendliche mit geschlossenen Augen zu sehen.