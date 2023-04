Bonn und seine Geschichte

Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine kleine Stadt am Rhein plötzlich ganz wichtig: Quasi über Nacht wurde Bonn zur Hauptstadt der noch jungen Bundesrepublik Deutschland. Zwar ist Bonns Zeit als Hauptstadt und als Regierungssitz längst vorbei, doch gibt es in der Stadt nach wie vor vieles, das an ihre politische Vergangenheit erinnert. Die Serie Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 bringt Ihren Lernenden die Stadt Bonn und ihre Geschichte ein wenig näher.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam mit Ihren Lernenden die Video-Folge Mit dem Taxi durch Bonn. Während der Betrachtung sollen die Lernenden Notizen darüber machen, welche Informationen sie im Video über die Stadt Bonn erhalten. Tragen Sie die Ergebnisse anschließend an der Tafel zusammen. Danach finden sich die Lernenden in Paaren zusammen und recherchieren im Internet weitere Informationen zu Sehenswürdigkeiten und zur Stadtgeschichte Bonns. Teilen Sie im nächsten Schritt das Arbeitsblatt Kleine Geschichte von Bonn aus und lassen Sie die Lernenden in Partnerarbeit die richtige Reihenfolge der Ereignisse im Plenum präsentieren.



Benötigte Materialien:

Lektion „Mit dem Taxi durch Bonn“ (Video)

Arbeitsblatt „Kleine Geschichte von Bonn“

Internet oder andere Quellen zur Recherche über Bonn



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernerinnen und Lerner Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt "Extras" aufrufen. Für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.