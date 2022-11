Rassismus am Flughafen

"Wenn ich das Gefühl habe, zu arrogant zu sein, reise ich in die USA. Die Einwanderungsbehörde lässt einen schnell vergessen, dass man ein Star ist." 2010 spielte der Schauspieler in dem Film "My Name is Khan" mit, in dem es um den Umgang mit Muslimen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geht. Khan wurde selbst an US-Flughäfen festgehalten. Sein Kommentar: "Es ist wirklich zum Kotzen."