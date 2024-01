Erst Anfang Januar meldete Bolivien den größten Kokainfund in der Geschichte des Landes: Drogenfahnder stellten in einem Lastwagen in den Anden 8,7 Tonnen des Rauschgifts sicher. Auch gegen den illegalen Anbau von Koka wird vorgegangen: Vergangenes Jahr wurden Regierungsangaben zufolge 10.000 Hektar illegaler Pflanzungen im Land vernichtet.