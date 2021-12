Virtuelle Unterrichtsformate sind seit der Pandemie unverzichtbar. Doch was in den Städten gut funktioniert, wird in den ländlichen Regionen Boliviens zur Herausforderung. Wegen schlechter Internetverbindungen und fehlender Endgeräte können die Schülerinnen und Schüler oft nicht teilnehmen. Und da die neuen Medien selbst für die Eltern eine große Herausforderung sind, fehlt die nötige Unterstützung.

Die Lösung ist so einfach wie genial: Das Schulradio - „Radio Escuela“ auf spanisch - sendet seit September 2021 über 100 unterrichtsrelevante Radioprogramme für Schülerinnen und Schüler in den ländlichen Regionen. Das bolivianische Netzwerk von Community Radios CEPRA (Centro de Producción Radiofónica) produziert die Sendungen und wird dabei von der DW Akademie mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt.

Annähernd 20 Lokalradios strahlen die Programme aus und erreichen damit über 25.000 Schülerinnen und Schüler in vier Regionen im ländlichen Zentrum Boliviens. CEPRA hat zusätzlich Arbeitsmaterialien, wie zum Beispiel Broschüren, Arbeitsblätter und Spiele entwickelt und an die Kinder verteilt. So üben sie mit ihrer „Radio Escuela“ auch selbständiges Lernen und einen kritischen Umgang mit Medien. Sie können Information einschätzen und hinterfragen und geben dieses Wissen auch an ihre Familien weiter.