In den Ländern Asiens gibt es viele Formen von Gesichts- und Körperbemalungen. Im höchstgelegenen Land der Welt, in Nepal (Bild) oder auch in Indien kennt man die farbenfrohen Gesichter der Sadhus. Sie gelten im Hinduismus als heilige Männer und leben in Askese. Ihre Bemalungen unterscheiden sich je nach Gottheit, die sie verehren, oder Orden, denen sie angehören.