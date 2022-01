Blutiger Amoklauf in Heidelberger Universität

Der Angreifer sei inzwischen tot, teilte die Polizei in der Universitätsstadt Heidelberg in Baden-Württemberg mit. Die Polizei rückte wegen des Angriffs am Montagmittag zu einem Großeinsatz aus.

Der Angreifer sei inzwischen tot, teilte die Polizei in der Universitätstadt Heidelberg in Baden-Württemberg mit. In Sicherheitskreisen hieß es, der Mann habe sich selbst getötet. Diese Angaben wurden aber offiziell noch nicht bestätigt. Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine Angaben.

Ein Notarztwagen im Einsatz auf dem Hochschul-Campus in Heidelberg

Der Tatort im Stadteil Neuenheim wurde weiträumig abgesperrt. Auf dem Campus im Neuenheimer Feld am nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten.

Die Sicherheitskräfte forderten Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben.

kle/qu (dpa, afp, rtre, ape)

Mehr dazu in Kürze auf www.dw.com