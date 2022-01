Blinken und Lawrow beenden Gespräch vorzeitig

In Genf ist US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammengekommen, um nach Auswegen aus der Ukraine-Krise zu suchen. Das auf zwei Stunden angesetzte Treffen endete bereits eine halbe Stunde früher als geplant. Im Anschluss gab es keine gemeinsame Pressekonferenz. Beide Politiker hatten angekündigt, sich getrennt den Fragen der Reporter zu stellen.

Lawrow nannte das Gespräch "offen und nützlich". Zugleich wiederholte er bekannte Positionen Russlands. So warf er der NATO abermals vor, gegen sein Land zu arbeiten. Die Regierung in Moskau sei besorgt über die Entsendung von Waffen und Militärberatern in die Ukraine, sagt Lawrow. Russland hege keine Angriffspläne gegen die Ukraine und habe das ukrainische Volk niemals bedroht.

"Es gibt ein hohes Risiko"

Bereits vor dem Treffen hatte Blinken vor einer weiteren Eskalation des Konflikts gewarnt. Auf die Frage, wie groß er das Risiko eines russischen Einmarschs in das Nachbarland einschätze, antwortete er im ZDF: "Es ist ein reales Risiko, und es ist ein hohes Risiko."

Video ansehen 00:44 Blinken: "Es ist ein reales Risiko"

Lawrows Sprecherin, Maria Sacharowa, hatte im Vorfeld angekündigt, der russische Ressortchef wolle mit Blinken Forderungen nach Sicherheitsgarantien besprechen, die Moskau an die NATO und die USA gerichtet habe. Erwartet werde eine baldige schriftliche Antwort der US-Seite mit Kommentaren zu einzelnen Punkten des russischen Dokuments.

"Immer wieder die Hand ausgestreckt"

Der Chefdiplomat der Vereinigten Staaten erklärte mit Blick auf den Forderungskatalog: "Wir haben bereits ein Entgegenkommen gezeigt - nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern über viele Jahre hinweg." Die NATO habe "immer wieder die Hand ausgestreckt". Unglücklicherweise sei dies "zurückgewiesen worden".

"Wir erwarten eine schriftliche Antwort": Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums (Archivbild)

Die britische Außenministerin Liz Truss warnte Russland derweil vor der Gefahr eines langanhaltenden Krieges. Ein Einmarsch in die Ukraine werde in eine "schreckliche Falle" mit tödlichen Folgen führen, "wie wir es von der sowjetischen Intervention in Afghanistan und dem Konflikt in Tschetschenien kennen".

"Wenn sie es müssen, werden die Ukrainer kämpfen"

Obgleich das russische Militär in einem solchen Fall die Oberhand hätte, drohten auch Moskaus Armee herbe Verluste, sagte Truss im australischen Sidney. "Wenn sie es müssen, werden die Ukrainer kämpfen, um ihr Land zu verteidigen." Die Ministerin warnte Kreml-Chef Wladimir Putin davor, einen "massiven strategischen Fehler" zu begehen. Großbritannien sei bereit, massive Sanktionen zu verhängen.

"Schreckliche Falle": Großbritanniens Außenministerin Liz Truss

Der britische Regierungschef Boris Johnson hatte am Donnerstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert. Ein Regierungssprecher in Berlin erklärte, beide seien sich darüber einig, dass eine weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine abgewendet werden müsse. Im Falle einer militärischen Intervention müsse Russland mit "erheblichen und schwerwiegenden Kosten" rechnen.

Risse im Bündnis

Der Westen droht Moskau seit Wochen mit harten Strafmaßnahmen, sollte die russische Armee die Ukraine angreifen. Allerdings zeigen sich innerhalb der NATO-Staaten Risse. So verlangen die USA eine klare Positionierung Deutschlands mit Blick auf ein mögliches Aus der Gaspipeline Nord Stream 2. Bundeskanzler Scholz hat sich zu diesem Thema jedoch nur verhalten geäußert.

Deutschland deckt einen beträchtlichen Teil seines Gasbedarfs mit Lieferungen aus Russland. Nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wäre ein Ausweichen auf Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten möglich - allerdings zu einem beträchtlich höheren Preis.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten verlangen einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen 100.000 russischen Soldaten ins Hinterland. Russland weist Mutmaßungen über einen bevorstehenden Angriff zurück und verlangt schriftliche Sicherheitsgarantien sowie ein Ende der NATO-Osterweiterung.

