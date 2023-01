DW Nachrichten

Blinken ruft in Israel zur Deeskalation auf

US-Außenminister Antony Blinken hat seine Reise in den Nahen Osten begonnen. Schon bei seiner Ankunft in Tel Aviv rief er Israelis und Palästinenser dazu auf, die Gewalt der vergangenen Tage einzudämmen. Zuletzt waren in Ost-Jerusalem sieben und in Dschenin im Westjordanland zehn Menschen getötet worden.