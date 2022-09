Nahaufnahme

Blick zurück: 1953 - Die Krönung von Elisabeth II.

Am 2. Juni 1953 verfolgten über 30 Millionen Fernsehzuschauer in Europa die Krönung von Elisabeth II. Die Zeremonie in sechs Schritten für die damals 27-Jährige mit 7.500 Gästen fand in Westminster Abbey statt, wo sogar die Proben gefilmt wurden.