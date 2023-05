Stichwahl in der Türkei: Erdogan gegen Kilicdaroglu

Endspurt in der Türkei: Am Sonntag tritt der amtierende Präsident Erdogan im zweiten Wahlgang gegen seinen Herausforderer Kilicdaroglu an. Bis zur letzten Minute kämpfen beide um jede Stimme. Ein Doppelporträt.