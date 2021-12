"Reichstag-Blue": Warum die Stühle im Bundestag blau sind

Wenn Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin zum neuen Kanzler gewählt wird, wird er auf einem ganz besonderen Stuhl Platz nehmen: Er heißt Figura, hat die höchste Rückenlehne, und ist strahlend blau, mit einem leichten Einschlag ins Violette. Ein Farbton, der sogar patentiert ist - als "Reichstags Blue". Mit dieser Farbe sind alle Stühle im Bundestag bezogen.

Dabei wäre fast alles anders gekommen. Eigentlich sollten die Stühle im neuen Bundestag in Berlin grau werden. So wollte es zumindest der renommierte britische Architekt Norman Foster, der nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland im Jahr 1990 mit der Umgestaltung des Reichstagsgebäude in Berlin beauftragt worden war. Von 1993 bis 1999 gestaltete er das Gebäude um.

Das Farbschema des Bundestages: hellgrau und "Reichstag-Blau"

Hellgrau wählte der aus Manchester stammende Architekt, der sich in einem Wettbewerb gegen die Kollegen Santiago Calatrava und Pi de Bruijn durchsetzte, als grundlegende Farbe des neuen Plenarsaals. Auch die Stühle sollten grau werden, so der Wunsch Fosters.

"Graue Männer mit grauen Haare auf grauen Sesseln - ein Grauen!"

Dagegen stemmten sich aber die Politikerinnen und Politiker im Bundestag. Peter Conradi von der SPD witzelte damals laut "Tagesspiegel": "Graue Männer mit grauen Haaren in grauen Anzügen auf grauen Sesseln vor grauen Tischen auf grauem Teppich und rundherum graue Wände - wen packt da nicht das Grauen?" Deshalb wurde der dänische Designer Per Arnoldi von Foster damit beauftragt, einen anderen Farbton zu finden. Heraus kam das "Reichstag-Blue" - dass sich der vormals so grau-verliebte Foster prompt patentieren ließ.

Blau wurde auch gewählt, weil es damals eine neutrale politische Farbe war. Keine der Parteien, die damals im Bundestag saßen, reklamierten es für sich. Das änderte sich erst mit dem Einzug der AfD in den deutschen Bundestag im Jahr 2017. Ihr Blauton ist jedoch wesentlich heller als das "Reichstag-Blue".

"Das Reichtag-Blue ist eine gut gewählte Farbe. Dadurch kann eine unaufgeregte Atmosphäre im Bundestag entstehen", erläutert Farb-Expertin Silvia Prehn im Gespräch mit der DW. "Es ist eine ruhige Farbe, die Klarheit und Sachlichkeit vermittelt. Blau wirkt körperlich beruhigend, Puls und Atem verlangsamen sich, es entspannt und besänftigt."

Blau sei auch die Lieblingsfarbe der Deutschen, so Prehn. "38 Prozent favorisieren sie. Kein Wunder, denn Blau ist auch eine Schutzfarbe: Wenn man es trägt, macht man sich unangreifbar. Blau hat eine große Seriosität, bietet dazu noch Klarheit und Harmonie."

Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel trug immer wieder blau - besonders häufig auf Auslandsreisen, wie dem US-amerikanischen "Forbes"-Magazin auffiel. Stephan Rabimov schrieb in einem Beitrag aus dem Jahr 2020: "Viele erinnern sich noch an das Foto vom G7-Gifpel in den Bayerischen Alpen, das inzwischen zur Ikone geworden ist: Eine Reihe von dunklen Anzügen, und mittendrin ein himmelblauer Blazer." Im Artikel spricht Rabimov sogar von einem "Merkel Blue".

Wer setzt die Tradition des "Merkel Blue" fort?

"Es ist nicht verwunderlich, wenn sich Angela Merkel die Farbe Blau auch auf Auslandsreisen zunutze machen wollte", kommentiert Silvia Prehn für die DW. "Es ist eine logische, klare Farbe, die schützt und Vertrauen weckt." Mit all diesen Assoziationen stehe die Farbe auch für das moderne Deutschland, so Prehn, also sozusagen ein "German Blue", und wie es in der Welt wahrgenommen werden will.

Dank ihrer Blazer wurde Angela Merkel im Laufe ihrer Amtszeit zu so etwas wie einer Mode-Ikone. In seinem Artikel für das "Forbes"-Magazin spricht Rabimov augenzwinkernd von ihr als "eine bona fide globale Style-Influencerin" mit "1,5 Millionen Followern auf Instagram" und einem "tadellosen internationalen politischen Ruf".

Wird Olaf Scholz als neuer Kanzler die Tradition fortsetzen? "Olaf Scholz trägt vor allem dunkelblau. Je dunkler das Blau, desto feierlicher, seriöser, ernster und aufrichtiger wirkt es", so Silvia Prehn. "Es erweckt eben diese Gefühle von Vertrauen, Beständigkeit und Wahrheit."

Die neue Außenministerin Annalena Baerbock hingegen käme eher als Erbin des "German Blue" infrage: "Erst gestern hat sie genau den gleichen Farbton getragen wie die Stühle im Reichstag, also Aquamarin mit einem Violett-Einstich", sagt die Farb-Expertin, die Psychologie in Köln studierte und auch als Künstlerin tätig ist. "Sie will ernst genommen werden."

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrag trug Olaf Scholz, der neue Kanzler, einen dunkelblauen Anzug - und Annalena Baerbock, neue Außenministerin, einen Hosenanzug im Farbton "Reichstag-Blue"

Ob deutsche Spitzenpolitikerinnen und Politiker in der neuen Regierung das Blaue wieder aufgreifen oder nicht: Im Bundestag werden die Sitze weiterhin in "Reichstag-Blue" strahlen, diesem satten blauen Farbton mit einem Stich ins Violette. "Das Blaue steht für die Denker, Analytiker, die Menschen mit den Daten, Zahlen und Fakten", so Prehn. "Violett hingegen steht fürs Visionäre, das Voraussehende und Vorausschauende." Das helle Grau im Plenarsaal sei dazu der perfekte Begleiter, führt die Farb-Expertin aus. "Es ist diskret, anpassungsfähig, steht für und ermutigt zur Kompromissbereitschaft."

Vielleicht ist auch diese Farbgebung ein Grund dafür, warum es im Bundestag, zumindest aus dem Ausland betrachtet, vergleichsweise höflich zugeht. "Gerade im Plenarsaal, wo so viele hitzige Debatten stattfinden, kann das Blau Menschen besänftigen, damit ruhigere, weniger emotional aufgebrachte Diskussionen stattfinden können", bestätigt Silvia Prehn. "Das ist eine wunderbare Farbgebung. Schlimm wäre es, wenn alles rot wäre."