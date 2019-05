Blaue Luftballons für das Grundgesetz

Einige hundert blaue Luftballons steigen in den Berliner Himmel - so wenige Tage vor der Europawahl sicher nicht ganz zufällig im Europa-Blau. "Es lebe die Freiheit" steht auf kleinen Zetteln, die an den Luftballons hängen. Um die Freiheit und um die Würde des Einzelnen, darum geht es hier, denn das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, wird heute 70 Jahre alt.

Selfies vor Artikel 1

Und deshalb hat Ulf Buermeyer, Richter am Landgericht Berlin, diese Aktion gestartet. Vor dem Brandenburger Tor lässt er die Luftballons aufsteigen, und vor einem großen Papp-Grundgesetz können Berliner und Touristen Selfies machen. Mit dem berühmten "Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar" im Hintergrund. Rund 200 Menschen sind gekommen. Ein junger Mann sagt. "Ich glaube auch, im Vergleich mit anderen Ländern haben wir eine sehr ausgewogene und ausgefeilte Verfassung."

Selfie mit Artikel 1 vor dem Brandenburger Tor

Fast alle Menschen, mit denen man hier spricht, fällt dieser erste Satz ein, der mit der Würde des Menschen, aller Menschen also, nicht nur der Deutschen. Eine Frau sagt: "Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Satz, der uns allen immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden muss. Gerade jetzt, bei unserer bunten Bevölkerung." Bemerkt hat sie aber auch, wie still und zurückhaltend Deutschland sein Grundgesetz feiert. Keine große, zentrale Veranstaltung, eher viel kleine Veranstaltungen, nachdenkliche Debattenrunden, kein großes Volksfest. "Ich glaube, das liegt an unserer Vergangenheit, dass immer noch das tief in einem drinsteckt, dass wir uns schämen, was damals passiert ist, damals im Zweiten Weltkrieg."

Bundesregierung: "Grundgesetz ist ein steter Garant für Stabilität."

Deutschland geht also, um es vorsichtig auszudrücken, sehr zurückhaltend mit dem Geburtstag seiner Verfassung um - immerhin der weitaus erfolgreichsten und beständigsten seiner Geschichte. Die Bundesregierung, immerhin, schickt am Vormittag eine Pressemitteilung herum, in der es über das Grundgesetz heißt, es sei "ein steter Garant für Stabilität, für Freiheit und für Rechtsstaatlichkeit. Seine Mütter und Väter haben vor nunmehr 70 Jahren großen Weitblick bewiesen und in der Präambel des Grundgesetzes die Weichen für die Wiedervereinigung Deutschlands gestellt. Ebenso haben sie festgehalten, dass Deutschland sich in den Dienst eines vereinten Europas und des Friedens in der Welt stellt."

Grundgesetz verteidigen in schwieriger Zeit

Die Qualität des Grundgesetzes würdigen, seinen Wert verteidigen in schwieriger Zeit - das zieht sich durch alle Reden und Feiern zum Jubiläum. So sprach auch etwa der Bundespräsident am Mittwoch Abend in Karlsruhe.

Der Bundespräsident möchte das Grundgesetz verteidigen

Im Gebäude des Bundesverfassungsgerichts stellt er fest, es gebe eine regelrechte neue Begeisterung für die Verfassung. "Auch in den vergangenen Jahrzehnten ist das Grundgesetz als Glücksfall gefeiert worden, aber so oft wie heute wurden die Grundrechte selten zitiert, und auch der Ton war nie so kämpferisch", so Frank-Walter Steinmeier. Das habe, fügt er dann hinzu, sicher etwas mit der starken Beunruhigung der Menschen zu tun. Gewählte Regierungen schränkten die Meinungsfreiheit und die richterliche Unabhängigkeit ein.

Kaffeetafel im Schloss Bellevue

Darüber was die beste Verfassung, die Deutschland je hatte, heute für die Bewahrung der Demokratie noch leisten kann, spricht der Bundespräsident dann am Nachmittag im Schloss Bellevue, seinem Amtssitz, mit geladenen Bürgern bei einer Kaffeetafel. Da ist dann auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei. Gefeiert wird also schon - ein bisschen.