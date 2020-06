blacklivesmatter: Museum Ludwig zeigt afroamerikanische Künstler

Black Lives Matter: Wie das Kölner Museum Ludwig seine Sammlung aufräumt

Die Außenseiter

Wer gehört dazu? Wer steht im Abseits? In "Rimbaud in New York" (1978-1979) suchte der homosexuelle Künstler David Wojnarowicz Orte auf, an denen er den französischen Dichter Rimbaud vermutet hätte - wenn dieser denn noch leben würde. Hier fotografierte Wojnarowicz einen Freund mit einer Rimbaud-Maske. So nimmt er den Betrachter mit in ein historisches New York der gesellschaftlichen Außenseiter.