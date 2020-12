Black Lives Matter: Ein Jahr des sportlichen Protests

Sieben Monate nach den Solidaritätsbekundungen aus der Bundesliga postete Jordan Torunarigha von Hertha BSC ein Foto auf seinem Instagram-Account. Es zeigte eine Nachricht voller rassistischer Beschimpfungen, die er nach Herthas Derbysieg gegen Union Berlin erhalten hatte. Es war das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass der 23-Jährige derart beschimpft wurde. Und es stellt sich die Frage: Wie weit sind wir im Kampf gegen Rassismus bei allen scheinbaren Fortschritten in diesem Jahr wirklich gekommen?

Ende 2020 wurde das Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir abgebrochen, nachdem der Vierte Offizielle Sebastian Coltescu beschuldigt worden war, den Assistenztrainer von Basaksehir, Pierre Webo, mit rassistischen Worten beleidigt zu haben. Der Schiedsrichter hatte später von einem Missverständnis gesprochen. Die Entscheidung der Profis beider Teams, nicht mehr weiterzuspielen, fand breite Unterstützung und zwang die UEFA dazu, das Thema aufzugreifen.

Athleten übernehmen die Kontrolle

Bevor die Unterstützung für die Black-Lives-Matter-Bewegung im Mai in ganz Europa wuchs, zeigte der deutsche Fußball, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Im Februar war die Empörung über Beschimpfungen gegen Hoffenheim-Mäzen und -Besitzer Dietmar Hopp größer als der Schutz und das Mitgefühl für Spieler wie Torunarigha oder Leroy Kwadwo, die rassistisch beschimpft wurden. Im Fall von Kwadwo kam zwar sofort hörbare Unterstützung von den Fans im Stadion, doch der organisierte Fußball lässt Schwarze Spieler weiterhin im Stich.

Das kann an der fehlenden Vielfalt in den Führungsetagen des Sports vor allem in Deutschland liegen - oder an grundlegenderen Problemen, die tief in die Struktur der Gesellschaft hineinreichen. Doch die Untätigkeit der Sportverbände lässt ihre immerzu wiederholten, gut gemeinten Worte hohl klingen. Deshalb waren die symbolischen Gesten gleich mehrerer Profispieler im Mai so wichtig: Weston McKennie trug eine Armbinde mit Worten der Unterstützung. Marcus Thuram kniete nieder und hob eine Faust in stiller Solidarität, nachdem er ein Tor erzielt hatte. Jadon Sancho und Achraf Hakimi präsentierten auf ihren Shirts Botschaften, die Gerechtigkeit forderten. Das hatte Gewicht. Und es zeigte, dass Spieler nicht nur Menschen sind, sondern dass sie auch die Macht haben, einer Bewegung mehr Gehör zu verschaffen.

Weltmeister Lewis Hamilton setzt sich in der Formel 1 für die "Black Lives Matter"-Bewegung ein

Gesellschaftliche Bewegungen haben oft lautstarke Anführer im Sport gefunden. Von Muhammad Ali, John Carlos und Tommie Smith bis hin zu Naomi Osaka, Colin Kaepernick und Raheem Sterling - der Kampf gegen Rassismus ist in den Sportarenen schon lange präsent. Heute sind die Stimmen der Sportler lauter und weiter verbreitet - dank der digitalen Welt. Lewis Hamilton begann und führte die Diskussion über Gleichberechtigung und Vielfalt in der nach wie vor überwiegend "weißen" Formel 1. Er tat es auf der Rennstrecke, indem er sein Auto schwarz färbte und vor jedem Rennen auf die Knie ging. Danach erläuterte er seine Überzeugungen und Gefühle seinen 21 Millionen Instagram-Followern.

Sportler brauchen heute nicht mehr die Medien, um eine Botschaft zu senden. Sie können es über die sozialen Netzwerke selbst tun - und machten davon in diesem Jahr reichliche Gebrauch. Damit geriet der Protest anders, größer und prominenter.

Es braucht Veränderung in der realen Welt

Social-Media-Initiativen sind wichtig, aber es müssen auch konkrete, reale Maßnahmen folgen. Darauf machte Jérôme Boateng, Profi des FC Bayern München, im DW-Interview aufmerksam: "Initiativen wie der Black Out Tuesday sind schön und gut, aber was wir wirklich brauchen, ist, dass wir uns wirklich engagieren und etwas tun." Das noch viel zu tun bleibt, zeigen folgende Beispiele:

Gegen einen Jugendtrainer der Nachwuchsakademie des FC Bayern München wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil er in einer WhatsApp-Gruppe rassistische Beleidigungen geäußert haben soll. In einer landesweit ausgestrahlten wöchentlichen Fußball-Fernsehsendung behauptete der ehemalige deutsche Nationalspieler Steffen Freund, dass die nordafrikanische Herkunft der Schalke-Spieler Amine Harit und Nabil Bentaleb deren Charakter und Einstellung erklären könnte. Nur wenige Tage bevor die Spieler von PSG und Basaksehir während ihres Champions-League-Spiels das Spielfeld verließen und damit scheinbar ein Umdenken einleiteten, verhöhnten die Fans in Englands zweiter Liga lautstark Spieler, die auf die Knie gingen.

Es passiert einfach immer wieder. Rassistisch motivierte Gewalt gegen Schwarze auf der ganzen Welt ist heute noch genauso ein Thema wie vor Jahrzehnten. In einigen Ländern ist diese Gewalt physischer als in anderen, aber die Gewalt des alltäglichen Rassismus ist uns allen traurig vertraut. "Es hat die Zeit meines Vaters gebraucht, die Zeit meiner Mutter, die Zeit meines Onkels, die Zeit meiner Brüder und Schwestern, die Zeit meiner Nichten und meines Neffen", sagte James Baldwin 1989 in seiner Biografie "The Price of the Ticket" über den Kampf gegen den Rassismus in den Vereinigten Staaten. "Wie viel Zeit wollen Sie für Ihren Fortschritt?"

Was wir brauchen, ist eine greifbare Veränderung. Wir brauchen mehr Aufklärung über den Kolonialismus. Wir brauchen die Bereitschaft, die Privilegien der Weißen zu erforschen. Wir müssen die Fakten erkennen und akzeptieren, auch wenn das bedeutet, unbequeme Wahrheiten über uns selbst anzuerkennen. Im Jahr 2020 haben viele Athleten gezeigt, dass sie nicht nur auf den Kampf vorbereitet sind; sie sind bereits mitten drin. Die Frage ist: Werden sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen? Oder werden sie allein gelassen in ihrem Kampf gegen Hassbotschaften, diskriminierende Sprache und das menschliche Übel des Rassismus?

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran US-Sport steht weitgehend still Aus Protest gegen die Polizeischüsse auf den Schwarzen Jacob Blake in der US-Stadt Kenosha boykottieren die Teams der nordamerikanischen Baskettball-Profiliga NBA ihre ursprünglich geplanten Spiele. Auch in der Major League Baseball wird aus Protest nicht gespielt.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Sieben Löcher Die Basketballerinnen der Profiliga WNBA schließen sich der Aktion ebenfalls an. Sie tragen T-Shirts, auf deren Rückseite sieben Einschusslöcher gedruckt sind. So oft wurde Jacob Blake von Kugeln in den Rücken getroffen.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Fünf Fußballspiele gestrichen Nachdem das erste Spiel in der Major League Soccer (MLS) noch planmäßig ausgetragen worden ist, werden die restlichen fünf angesetzten Begegnungen ebenfalls gestrichen. Die MLS-Profis haben bereits Anfang Juli bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein deutliches Zeichen für "Black Lives Matter" (Bild) gesetzt.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran NHL zieht nach Auch die Spieler der Eishockey-Profiliga NHL lassen den Puck vorübergehend ruhen. Die Playoff-Spiele in Kanada werden daraufhin um zwei Tage verschoben. "Das hier ist eine viel stärkere Botschaft als alles, was ein oder zwei Spieler auf dem Eis machen könnten", sagt Ryan Reaves von den Vegas Golden Knights. Die Verantwortlichen der NHL unterstützen die Aktion.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Osaka boykottiert WTA-Turnier "Als schwarze Frau habe ich das Gefühl, dass es viel wichtigere Dinge gibt, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, als mir beim Tennisspielen zuzuschauen", sagt Japans Tennisstar Naomi Osaka. Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin zieht sich aus dem WTA-Turnier in New York zurück. Daraufhin werden alle Spiele des Tages abgesagt. Später erklärt sich Osaka bereit, das Turnier fortzusetzen.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran "Black Lives Matter"-Shirts Bereits seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs demonstriert die NBA geschlossen ihre Solidarität für die "Black Lives Matter"-Bewegung. Alle Beteiligten außerhalb des Spielfelds tragen T-Shirts oder Pullover mit entsprechenden Aufdrucken - und knien vor Anpfiff nieder. Basketball Superstar LeBron James (2.v.r.) zeigt zum Himmel, um an die bei Polizei-Aktionen getöteten Schwarzen zu erinnern.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Späte Erkenntnis der NFL Urvater des "Take a knee" ist Football-Profi Colin Kaepernick (2.v.r.), der sich vor vier Jahren erstmals während der Nationalhymne hinkniet, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren. US-Präsident Donald Trump tobt, Kaepernick verliert wenig später seinen Job. "Ich wünschte, wir hätten früher zugehört, Kaep", entschuldigt sich NFL-Boss Roger Goodell vier Jahre später.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Bundesliga gegen Rassismus Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd nach einer Polizeiaktion in Mínneapolis Ende Mai schwappt die "Black Lives Matter"-Bewegung auch auf den Sport außerhalb der USA über. Die Bundesliga-Profis - wie hier Thomas Müller (l.) und Alphonso Davies vom FC Bayern vor dem Spiel Anfang Juni bei Bayer 04 Leverkusen - bekunden ihre Solidarität.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Torjubel auf den Knien Nicole Anyomi von der SGS Essen bejubelt ihr Tor im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FFC Turbine mit der Kaepernick-Pose. "Wir sind jetzt im Jahr 2020, und es herrschen immer noch Rassismus und Ungerechtigkeit", sagt Anyomi der DW. "Wir müssen unsere Stimme erheben und etwas dagegen sagen. Du kannst nicht, wenn etwas passiert, danebenstehen, zuschauen und nichts sagen."

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Premier League unterstützt "Black Lives Matter" 100 Tage dauert die Corona-Pause der englische Premier League. Als die Fußballprofis wieder zu "Geisterspielen" auflaufen dürfen, setzen auch sie - wie hier beim Spiel zwischen Aston Villa und Sheffield United - ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran Auch Cricket macht keine Ausnahme Auch in vielen anderen Sportarten gibt es weltweit Protestaktionen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Das Cricketteam der Westindischen Inseln in der Karibik kniet vor dem Test in Manchester gegen England nieder.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran "Wir brauchen euch als Anti-Rassisten" Formel-1- Weltmeister Lewis Hamilton wird nicht müde, seine Kollegen daran zu erinnern, dass Solidaritätsaktionen - wie hier vor dem Grand Prix in Silverstone - zu wenig sind. "Euer Schweigen ist immer noch ohrenbetäubend", sagt Hamilton. "Vielleicht seid ihr nicht rassistisch in eurem Schweigen, aber wir brauchen euch als Anti-Rassisten." Hamiltons Mercedes-Team fährt in dieser Saison in Schwarz.

Black Lives Still Matter: Der Sport bleibt dran In der Stunde des Triple-Triumphs Als der FC Bayern die Champions League gewinnt und damit das Triple perfekt macht, nutzt Verteidiger David Alaba (l.) die Gelegenheit zu einem sowohl religiösen als auch politischen Statement. Vorne auf seinem T-Shirt steht "Meine Kraft liegt in Jesus", hinten "Black Lives Still Matter". Autorin/Autor: Stefan Nestler



Adaption: Olivia Gerstenberger