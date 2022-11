Vorsichtige Prognose

In Kapstadt hat dieser junge Mann zum Black Friday einen großen Fernseher gekauft. Oft bilden sich lange Schlangen an den Kassen. In Deutschland sind Experten dieses Jahr zurückhaltender als sonst, aber immerhin: "Der Black Friday sorgt für etwas Hoffnung bei vielen Händlern in schwierigen Zeiten", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter des Ifo-Instituts, das regelmäßig einen Geschäftsklimaindex herausgibt.