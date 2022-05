Wenn die Statuen Trauer tragen

Eine beschädigte Statue des ukrainischen Volkshelden und Poeten Taras Shevchenko in Borodianka scheint traurig auf einen zerstörten Wohnblock zu schauen. In Syrien griffen russische Truppen mit international geächteter Streumunition zivile Ziele wie Kliniken, Schulen, Bäckereien und Märkte an. Die gleichen Kriegsverbrechen werden nun auch in der Ukraine dokumentiert.